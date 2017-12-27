Dilek öğretmen, öğrencilerini Uzay Kampı'na götürdü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()- SAMSUN’un Çarşamba ilçesine bağlı Kumköy İlkokulu öğrencileri, İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'nin Yıldızlar ve Gezegenler Macerası programına katılarak, uzay bilimleri ve teknolojileri alanında uygulamalı eğitim aldı.

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Yılın Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmeni’ seçilen ve aynı zamanda 2014 yılında Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen ‘Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin seçtiği 'Dünyanın En iyi 50 öğretmeni' arasında yer alan ilk Türk öğretmeni olan Dilek Livaneli, müdürü olduğu Kumköy İlkokulu öğrencilerini İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'ye götürdü.

Öğrenciler, üç günlük program boyunca sanal uzay uçuş görevi, dijital planetarium, uzay giysileri, NASA tasarımlı astronot simülatörlerinin kullanımı, topraksız bitki yetiştirme gibi aktivitelere katıldı. Öğrencilerin gökyüzüne baktığında anlamlandırabilecekleri bir şeyler olmasını istediğini belirten Dilek Livaneli, "Yıllardır öğrencilerime ilkleri yaşatma konusunda öncü olmaya çalıştım. Köyde eğitim gören öğrencilerime bu mükemmel eğitimi ve deneyimi yaşatmaktan dolayı çok mutluyum. 9-12 yaş grubundaki öğrencilerimin ilk kez ailelerinden uzak kalıp Uzay Kampı Türkiye’de yaşayarak öğrenmeleri onlarda inanılmaz bir özgüven yarattı. Kampta öğrencilerimin liderlik becerileri arttı, takım çalışmalarının önemini kavradılar ve beklediğimizin çok üstünde donanımlı bir eğitim ekibiyle karşılaştılar. Her dakikası dolu dolu geçti. Çocukların mutluluğu her şeyden önemli ve bu defa öğrencilerim evrensel bakış açısı kazanıp ve uygulamalı uzay deneyimleri ile tanışmış oldular" dedi.

Öğretmenliğin yanı sıra köy okulunda okuyan öğrencilerin ve onların ailelerinin sosyal yaşantılarının çeşitlenmesi için de projeler hazırlayan Livaneli, kendilerine sopnson olarak destek veren kurum ve kişilere de teşekkür etti



FOTOĞRAFLI