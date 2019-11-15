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“Dijital dönüşümün sonraki aşaması yapay zeka dönüşümü”

    İSTANBUL,()- Yapay zekanın mesleklere etkisi ve meslekleri nasıl değiştireceğini anlatan veri bilimi uzmanı Dr. Şadi Evren Şeker, “Nasıl bilgisayar bütün mesleklere girdiyse yapay zeka da burada bir katman daha atlamamızı sağlayacak....

EĞİTİM 15.11.2019, 12:29

 

 

İSTANBUL,()- Yapay zekanın mesleklere etkisi ve meslekleri nasıl değiştireceğini anlatan veri bilimi uzmanı Dr. Şadi Evren Şeker, “Nasıl bilgisayar bütün mesleklere girdiyse yapay zeka da burada bir katman daha atlamamızı sağlayacak. Yani dijital dönüşümün bir sonraki aşaması yapay zeka dönüşümü” dedi.


 

Haliç Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Kulubü (BİLTEK) tarafından "Yapay Zeka ve Trendler" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansın konuğu veri bilimi uzmanı Dr. Şadi Evren Şeker oldu.


 

Üniversite’nin sütlüce yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer’in yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Konferansta yapay zekada son yaşanan gelişmeler, yapay zekanın geleceği ve insan yaşamına olan etkilerinin boyutu derinlemesine ele alındı.


 

Etkinlik hakkında bilgilendirmede bulunan Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Turan Şişman, “Öğrencilerimizin akademik gelişmelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak üzere, özellikle onların entelektüel boyutlarının arttırılmasına dönük birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliğimiz de bu kapsamda düşünülebilir. Yapay zekâ günümüzde çok trend bir konu. Dolayısıyla özellikle bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerimizin bilgi ve birikimlerini arttırması için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.


 

YAPAY ZEKANIN ÇEŞİTLERİ ORTAYA ÇIKTI


 

Yapay zekanın mesleklere etkisi ve meslekleri nasıl değiştireceğini anlatan Dr. Şadi Evren Şeker ise, “Nasıl bilgisayar bütün mesleklere girdiyse yapay zeka da burada bir katman daha atlamamızı sağlayacak. Yani dijital dönüşümün bir sonraki aşaması yapay zeka dönüşümü. Hatta bunun da çeşitleri ortaya çıktı. Hatta yapay zekanın tipleri ortaya çıktı. Örneğin sorumluluk sahibi yapay zeka. Diyelim ki arabayı kontrol eden yapay zeka sağa dönmeye karar verdi. Mühendisler bunun neden sağa döndüğünü açıklayabilmeli. Dolayısıyla yapay zekanın çeşitlerinin ortaya çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Ziraat için, inşaat için geliştirilen bir yapay zekanın geliştirilmesi o alanla ilgiliyi bilgiyi de gerektiriyor. Aslında bakıldığında bu bölümler kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini bilişim alanına taşıyorsa ileride de yapay zekaya taşıyacaklar. Bu, meslekler kadar insanların da dönüşmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.


 

FAYDALI MI, ZARARLI MI?


 

Yapay zekanın tehlikeli olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Dr. Şeker, “Her şey tehlikeli veya faydalı olabilir. Örneğin ateş. Ateşi kullanmanın tehlikeli sonuçları da var, faydalı sonuçları da var. Bir şeyin faydalı olması bizim için yeterli. Onun zararlı unsurlarını bir şekilde kontrol altına alabiliyoruz. Bu algının oluşmasında biraz film endüstrisini sorumlu tutabiliriz. Aslında olayın çok abartılan noktaları var. Ama bir şekilde yapay zeka faydalı bir teknoloji. Bu faydalı teknoloji elbette zararlı amaçlarla kullanılabilir. Ama kontrol altında tutulabilir. Şimdiye kadar diğer bütün teknolojilerde yapıldığı gibi. Şu anda yapay zekada bir dönüşüm yaşanıyor. Öğrenci arkadaşlarımız bu dönüşümü kariyerleri için doğru değerlendirmelerinde fayda var. Gelecekte var olmak isteyen herkesin bu alana girmesini tavsiye ederim. Bu alanda oldukça fazla kaynak var. Biraz araştırarak bu işe başlarlarsa zaten kapılar açılacaktır. Dolayısıyla yapay zeka geleceğin mesleği. Ama bunun dışında herkesin geleceğinde var olan bir unsur olacak” şeklinde konuştu.

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