ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.