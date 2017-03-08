Depremzede öğrencilerin ilk dersi deprem tatbikatı oldu

Mahir ALAN/SAMSAT(Adıyaman) () – ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından bugün hasarlı olduğu için kapatılan okullar yerine çadırda ders verilmeye başlandı. İlçedeki 1890 öğrenci, kurulan çadırlarda eğitime yeniden başlarken, ilk dersleri ise deprem tatbikatı oldu.

Geçen perşembe günü meydana gelen depremin ardından birçok bina gibi Samsat ve köylerdeki 1890 öğrencinin eğitim gördüğü 10 okulda da orta ve ağır hasar oluştu. Hasar oluşan okullarda eğitimin riskli olduğunun saptanmasının ardından ara verilen eğitime, kurulan geçici çadırlarda bu sabah yeniden başlandı. Okula dönüştürülen büyük çadırlarda yeniden eğitime başlanması nedeniyle düzenlenen törene Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasın ardından öğrenciler kurulan çadırlara girdi.

147 öğretmenin 40 çadırda eğitim vereceği 1890 öğrencinin ilk dersi ise deprem tatbikatı oldu. Deprem tatbikatı ile eğitimlerin yeniden başladığı ilçede depremzede öğrencilere konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, "Perşembe günü saat 14.07'de depremden sonra bugün ilk defa okula geldiniz. Hep beraber buradayız. Bizler eğitim ordusu olarak bugün iş başına tekrar başlıyoruz. Sıkıntılarımız eksikliklerimiz olacak ama hepsi hemen telefi edilecek. Eğitimlere şimdilik çadır okullarda devam edeceğiz. 15 gün sonrada konteynerlerimizi gelecek ve Haziran ayı sonuna kadar bu şekilde eğitim devam edecek. Mevcut okullar yıkılarak yenisi yapılacak ve gelecek ders yılında yeni binalarımıza geçiş yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından öğrencilere deprem anında yapması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı ve daha sonra çadırlarda ders işlenmesine başlandı.



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