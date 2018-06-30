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Denizli'de YKS heyecanı

DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 26 bin 140 öğrenci ter döktü. Geç kalan bazı adaylar, sınav merkezlerine yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı. Denizli'de...

Denizli'de YKS heyecanı
DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 26 bin 140 öğrenci ter döktü. Geç kalan bazı adaylar, sınav merkezlerine yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı.
Denizli'de YKS'nin TYT oturumuna 26 bin 140 öğrenci katıldı. Sınavların yapılacağı okullarda polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Sınava girecek adaylar aramanın ardından içeri alındı. Aramalar sırasında adayların yanında getirdiği su şişelerinin etiketleri de çıkartıldı. Kapılarda bekleyen polisler, sıklıkla uyarılar yaparak saat 10.00'dan itibaren içeri kimsenin alınamayacağı bildirdi. Adayların binalara girmesinin ardından okul bahçelerinde bekleyen aileler de dışarı çıkarıldı. Bu sırada sınava son dakikada yetişmeye çalışanlar da koşarak sınıflara gitti. Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride aileleri de dışarıda ter döktü. Aileler, sınava giren çocukları için dua etti. Polis ekipleri ise okul çevrelerinde gürültü çıkarılmasını önlemek için önlem alarak, devriye görevi yürüttü.

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