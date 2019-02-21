DAÜ’de şefler ders verecek

LEFKE, () - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde ünlü şefler ders vermeye başladı.

Alanlarında usta olan 5 şef, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim vermeye başladı. Şefler engin tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak. Şef Murat Bozok, Şef Fikret Özdemir, Ödüllü Şef Yiğit Zeyneloğlu ve FoodinLife Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olan Gökmen Sözen ders verecek şefler arasında yer alıyor. Geçmiş dönemlerde de DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde görev yapan Şef Tolgar Mireli ise kısa bir aradan sonra yeniden ders veriyor.

MURAT BOZOK KİMDİR

Dünya çapında toplam 13 Michelin Yıldızı’na sahip olan Şef Gordon Ramsay ile iki yıl boyunca çalışan Şef Murat Bozok, Dünya’da en çok Michelin Yıldızı’na sahip ve aynı zamanda Gordon Ramsay’in de ustası olan Fransız Şef Joel Robuchon’dan aldığı teklifle Fransa’da çalıştı. Ardından Türkiye’ye dönerek Mimolett isimli restoranını açan Murat Bozok, televizyonda ‘İmza Yemekler’ isimli yemek programının yanı sıra birçok restorana da danışmanlık yapıyor.

FİKRET ÖZDEMİR KİMDİR

Fransa’da 18 ay gastronomi üzerine eğitim almasının ardından İsviçre Restaurant Du Chato’da profesyonel olarak meslek hayatına başlayan Fikret Özdemir; Marriott Hotel zincirlerinin Frankfurt, Lizbon, Hamburg ve İstanbul şubeleri ile Sheraton Grand İstanbul Ataşehir şubelerinde aşçılık, mutfak şefi ve Executive Chef pozisyonlarında çalıştı. Fransızca, Portekizce, Almanca ve İngilizce bilen Özdemir, ‘Kahramanmaraş’tan Lizbon’a Lezzet ve Kültür Yolculuğu’ isimli yemek kitabının da yazarı.

TOLGAR MİRELİ KİMDİR

Dubai’de 7 yıldızlı Burj Al Arab Oteli’nin Al Muntaha isimli restoranında ilk görevini üstlendi. Sonrasında 2 Michelin yıldızlı Chef Björn Alexander Panek ile iki yıla yakın çalışan Mireli, Londra’da dönemin 3 Michelin yıldızlı şefi Michel Roux ile Le Gavroche’da çalışma fırsatını yakaladı. Peşinden San Fransisco’da 1 Michelin yıldızlı Gary Danko’da bir sene çalıştı ve ardından Frankfurt’ta, Avrupa’nın en meşhur TV aşçısı Johann Lafer’ın Le Val d’Or ve Bistro d’Or restoranlarında Sous-Chef olarak çalıştı. Halen, Türkiye’de kendi restoranının açılış hazırlıklarına devam ediyor.

YİĞİT ZEYNELOĞLU KİMDİR

Pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş olan ünlü Pasta Şefi Yiğit Zeyneloğlu, Londra’da Claridge’s gibi prestijli otellerde çalıştı. 2007’de pasta merkezini Adana’da Süleyman Demirel bulvarında kendi yaptırdığı bahçeli binasına taşıdıktan sonra marka ‘Pastabahçesi’ adını aldı.

GÖKMEN SÖZEN KİMDİR

FoodinLife Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olan Gökmen Sözen, uzun yıllar Türkiye’nin en önemli firmaları ile yemek, gıda ve gastronomi fotoğrafçılığı yaptı. Dünyada ilk 10 konferans arasına giren ‘Gastromasa’nın kurucusu olan Sözen, dünyanın her yerinden şefler ve medyayı Türkiye’ye taşımasıyla biliniyor. 2018 yılında yapılan 4’üncü Gastromasa Konferansı’na dünyaca ünlü Michelin Yıldızı’na sahip 16 restoranın şefi katıldı.