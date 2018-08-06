DAÜ, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı açtı

GAZİMAĞUSA, ()-DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu çatısı altında 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına başlayacak olan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı için öğrenci alacak. DAÜ, İngilizce yapılacak eğitimin Türk Hava Yolları ile işbirliğinde verileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) aldığı onay ile Eylül ayında eğitim hayatına başlayacak olan ön lisans programında İngilizce dilinde eğitim verilecek.

Havacılık sektörü hızla gelişirken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısı da bu gelişimle paralellik göstermektedir. Yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım, iletişim becerileri ve yabancı dilde donanımlı kabin görevlileri ihtiyacı da bu gelişim doğrultusunda artmaktadır. DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutan, müşteri memnuniyeti odaklı, etkili iletişim becerilerine sahip, çözüm üreten ve yüksek nitelikli kabin görevlileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

EĞİTİM THY İLE İŞBİRLİĞİYLE VERİLECEK

Sivil Havacılıkta bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği içerisinde eğitim verilecek olan program için Eylül 2018 tarihinde Turkish Aviation Academy ile resmi protokol imzalanacak. 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın gerçekleştireceği ilk uçuş için THY istihdam edilecek olan personel sayısını 3 bin olarak açıkladı. 2019 yılında filosuyla ve yolcu sayısıyla markanın daha da büyüyeceğini açıklayan THY; 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdiği ve bugün 10 bin olan kabin memuru sayısının 20 bine çıkacağını aktardı.

"MEZUNLAR 'SİVİL HAVACILIK KABİN MEMURU' ÜNVANINA SAHİP OLACAK"

Yeni açılan program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, programdan mezun olan öğrencilerin, “Sivil Havacılık Kabin Memuru” ünvanına sahip olacaklarını belirterek mezunların özel sektöre veya kamuya bağlı havayolu şirketleri ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren havacılık işletmelerinde çalışma olanağı bulacaklarını bildirdi. Günümüzün küreselleşen dünyasında ulaşım ihtiyacının karşılanmasında hava ulaşımının çok önemli roller üstlendiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, "Sivil Havacılık, toplumumuzun ve ekonomimizin hayati bir sektörüdür" dedi.