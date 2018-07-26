DAÜ mühendisinin  uluslararası başarısı 

GAZİMAĞUSA, ()-DOĞU Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) Dünya’nın en saygın internet altyapı öncül firmalarından Cisco Systems sponsorluğunda 19 Mart - 21 Haziran 2018 tarihleri arasında Lebanese Üniversitesi tarafından düzenlenen “CCNA CyberSecurity Operation” eğitmen eğitimi programına katıldı. 85 ülkeden mühendisin katıldığı programda 23 istirakçi, Cisco CyberSecurity Uzmanı ve Eğitmeni olma başarısı gösterdi. Başarılı katılımcılardan biri de DAÜ'den mühendis Yusuf Küçük oldu.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 85 farklı mühendisin katıldığı programa DAÜ’yü temsilen DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Şube Amiri ve Cisco Certified Excellence Expert eğitmeni Yusuf Küçük oldu. Söz konusu programda yapılan uygulamalar ve sınavlar sonucunda 85 katılımcıdan 23’ü Cisco CyberSecurity Uzmanı ve Eğitmeni olma başarısı gösterdi. DAÜ’den programa katılan Yusuf Küçük başarılı olan 23 kişi arasında olması nedeni ile Dünya’da en çok rağbet gören CCNA Cyber Operational içeriğine kurs verebilme hakkını elde etti.

SİBER GÜVENLİK MARKET ARAŞTIRMALARI VE MALİYETİ

Program kapsamında Bilgi Güvenliği ve Bilgi Güvenlik Merkezleri, Windows, Linux, Network Protokol Servisleri, Şebeke Altyapıları, Şebeke Güvenlik Prensipleri, Şebeke Saldırıları:Derin Bakışı, Şebeke Korunması, Kriptografi ve PKA Altyapısı, En Son Nokta Güvenliği ve Analizi, Güvenlik İzleme, İhlal Veri Analizi, Olay Tepki Kullanımı konuları ele alındı. Üniversiteden yapılan açıklamada siber suç maliyetleriyle ilgili verilen bilgi şöyle:

Siber suç maliyetlerinin 2021 yılında 6 trilyon Amerikan Doları’na ulaşacağı hesaplanmaktadır. Siber Güvenlik market araştırmacılarına göre bu rakama 2015 yılında 3 trilyon olarak belirtilmiştir. Yine ayni araştırmacılar dünya genelinde 2017 – 2021 yılları arasında siber güvenlik ürünlerine toplam 1 trilyon USD harcanılacağını hesaplamaktadır. 2016 yılında 1 milyon siber güvenlik uzmanı iş istihdamı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu bilgiler dahilinde siber suçlarla mücadele kapsamında, Bilgi Güvenlik Merkezleri’nin oluşumunu ve saldırılara karşı savunma yapabilmeyi öğreten endüstriyel sertifika programları çok değer kazanmaktadır. Cisco CCNA Cyber Operational programı da Dünya genelindeki programlardan biri olma özelliğini taşımaktadır."

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