DAÜ “Mediterranean Shark” ilk seferde testleri geçti

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nda düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçti. Araç 10-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Elektromobil Final Yarışı’nda da yarışacak.

DAÜ mühendislik öğrencilerinin oluşturduğu "ADA" takımı, Mediterranean Shark aracı ile elektromobil kategorisinde yarışacağı Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışma Finali için tüm hazırlıklarını tamamladı.

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı liderliğinde yürütülen projede çalışan ADA Takımı yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşuyor. Öğrencilerin ve üniversitenin kendi imkanları ile gerçekleştirilen proje için konuşan Yrd. Doç. Dr. Solyalı, "Bu başarı öğrencilerimize ait, onları tebrik ediyorum. TUBİTAK’ın düzenlediği Elektromobil 2018 yarışlarının dinamik sürüş ve teknik kotrollerini tek seferde tamamladık. Etiketimizi aldık ve yarışacağımız günü heyecanla bekliyoruz” dedi.

Yarışmanın yapılacağı ve 1993 yılında İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İMK) tarafından kurulan Körfez Yarış Pisti, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yönetiminde bulunuyor. Tesisler, Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra çeşitli kategorilerde motor sporları yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizi’nin Kuzeydoğu kıyısında konumlanan pist, küçük bir göl olan Fener Gölü’nü çevreliyor. 9 virajın bulunduğu Körfez Pisti, toplamda bin 950 metrelik bir uzunluğa sahip.

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