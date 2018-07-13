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DAÜ ile Bologna Üniversitesi'nden 'hukuk' işbirliği

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Bologna Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülecek olan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemi” tezsiz yüksek lisans programı alanında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol İtalya’da Bologna...

DAÜ ile Bologna Üniversitesi'nden 'hukuk' işbirliği
DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Bologna Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülecek olan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemi” tezsiz yüksek lisans programı alanında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Bologna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Francesco Ubertini tarafından imzalandı.

Prof. Dr. Osam anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün üniversitemiz adına tarihi bir belgeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dünya üniversiteleri arasında adı hep en önde yer alan Bolonya Üniversitesi ile var olan işbirliğimizi daha ileriye taşımak amacıyla yeni sözleşme imzaladık. Rektör Prof. Dr. Francesco Ubertini ile imzalanan yeni sözleşme; üniversitemiz ve ülkemiz akademik hayatında bir mihenk taşı niteliğindedir. İş birliğinin geliştirilmesi ve ileriye taşınması adına, emek koyan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.  

İki üniversite arasında geçmiş yıllarda da öğrenci değişim programı ve akademik işbirliği alanlarında anlaşmalar yapılmıştı.

(FOTOĞRAF)

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