DAÜ 56 ülkeden 2 bin 100'den fazla mezun verdi  

LEFKOŞA ()-Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) 2017-2018 Bahar Dönemi'nde 2 bin 100’ü aşkın önlisans ve lisans mezununun diploma töreni yapıldı. Mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla tüm dünyadan canlı olarak izlendi. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunlar ile mezun sayısı 55 bini aşmış oldu.

Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, aynı zamanda DAÜ mezunu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Times Higher Education Temsilcisi Michael Caruana, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, diğer üniversitelerden temsilciler ve kalabalık bir misafir grubunun yanısıra senato üyeleri, akademisyenler ve dönem mezunları katıldı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Tören, Prof Dr. Necdet Osam ve Senato Üyeleri eşliğinde mezunların toplanma alanından stadyuma giriş yaparak kortej yürüyüşüyle başladı. Mezunların stadyuma giriş yapmasıyla birlikte tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Tören, mezunların yerlerine yerleşmesi ve Saygı Duruşu ile İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ mezunları adına öğrenci konuşmalarını Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü birincisi Melis Aysu Sünel ile Fen ve Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölümü birincisi Amer Kanaan yaptı. Öğrenci konuşmalarının ardından Sembolik Ağaç Dikim Töreni gerçekleştirildi.

“İLK DOKTORLARIMIZI MEZUN ETTİK”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; dünyanın dört bir yanından mezuniyet töreni için KKTC’ye gelen tüm katılımcılara teşekkür etti ve DAÜ mezunları ile gurur duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Osam, aynı zamanda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen Tıp Programı’nın ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

DAÜ Mezunu ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu söyleyerek, genç mezunlara başarılı olmak ve hedeflerine ulaşmak için asla vazgeçmeden çalışmalarını öğütledi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise mezuniyetin yeni bir yolun başlangıcı olduğunu belirterek mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

AKINCI MEZUNLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu yeni başlayan dönemin tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam’dan DAÜ’de bu dönem 56 ülkeden mezun olduğu bilgisini aldım. 56 değişik topluma gideceksiniz. Oraları değiştirme gücünde olacağınıza ve bu sinerjiyi toplumlarınıza kazandıracağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasının ardından, fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri Cumhurbaşkanı Akıncı ve protokol tarafından takdim edildi. Ardından ise T.C Marmara Üniversitesi-K.K.T.C Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı ilk mezunları diplomalarını DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli’den aldılar.

GÜLŞEN KONSER VERDİ

Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Gülşen, mezun ve ailelerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Gülşen, orkestrası ve dansçıları ile birlikte sahne alarak en sevilen şarkılarını DAÜ mezunları için seslendirdi.

(FOTOĞRAF)