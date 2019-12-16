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Darüşşafaka bağışçıları eğitimlerine destek verdikleri öğrencilerle buluştu

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenme örneği olan Darüşşafaka Cemiyeti, “saydamlık” ve “hesap verebilirlik” ilkeleri doğrultusunda kendisine güç veren bağışçılarını, 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirmek...

EĞİTİM 16.12.2019, 11:22
Darüşşafaka bağışçıları eğitimlerine destek verdikleri öğrencilerle buluştu
Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenme örneği olan Darüşşafaka Cemiyeti, “saydamlık” ve “hesap verebilirlik” ilkeleri doğrultusunda kendisine güç veren bağışçılarını, 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve onlara şükranlarını sunmak amacıyla Geleneksel Bağışçılar Günü’nde ağırladı.
Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 156 yıllık varlığını borçlu olduğu gönüllülerini ağırladı.
“Saydamlık” ve “hesap verebilirlik” ilkeleri doğrultusunda, 2011 yılından bu yana bağışçılarıyla buluşma geleneğini başlatan Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da 14 Aralık Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen 200’e yakın bağışçısını İstanbul Maslak’taki kampüsüne konuk etti. Darüşşafaka bağışçılarını, eğitimlerine destek verdikleri öğrencilerle tanışma, onlara sunulan imkânlar hakkında detaylı bilgi alma, okuldaki akademik ve sosyal yaşamı gözlemleme fırsatı sunan etkinlikte, keyif dolu anlar yaşandı.
"Darüşşafaka Velilerini Arıyor" kampanyası kapsamında, bağışçılara sertifikalarının da takdim edildiği etkinlikte katılımcılar, öğrenciler eşliğinde eğitim kurumlarını gezdi.
Öğrencilerle birlikte yemekhanede yenen öğle yemeğinin ardından bağışçılar; çini, baskı teknikleri, müzik, satranç ve masa tenisi kulüplerinin düzenlediği aktivitelere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi.
Bugüne kadar kazandığı 20’ye yakın ödülle Türkiye’nin göğsünü kabartan Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye” ile 3D Printer Kulübü öğrencilerini çalışmaları bağışçılardan yoğun ilgi gördü.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Bağışçılar Günü’nde Cemiyet’in 2019 yılı faaliyetlerini paylaşırken, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı ise Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na ilişkin bilgilendirmesinde şöyle konuştu:
"Son yıllarda Darüşşafaka, toplum nezdinde daha fazla ilgiyle karşılanıyor. Gerek bağışçı sayımızda gerek cemiyetimize yapılan bağışlarda önemli bir artış yaşanıyor. Halkımız, yaptığımız işi takdir ediyor ve daha fazla çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği sunmamız için Darüşşafaka’ya desteğini artırıyor. Bizler de Darüşşafaka yönetimi olarak sizlerin mesajınızı aldık ve daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."
2011 yılından bu yaşa şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalınarak düzenlenen etkinliğin önemini anlatan Öktem de, "Eğitim geçmişte de günümüzde de insanlar arasında hep en önemli ve eşitleyici unsurdur. Tarih boyunca bu topraklar, toplumun en yoksul kesiminden gelip de yaşamı eğitimle değişmiş sayısız öyküye ev sahipliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. İşte Darüşşafaka olarak 1863 yılından bu yana tam da bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu da sizlerin sayesinde yapıyoruz. Eğitimle yaşamını değiştirdiğimiz her çocuğumuzun kahramanı sizlersiniz" dedi. (Fotoğraflı)

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