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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atamalarını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u,

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber'i,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi,

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş'u,

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i,

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş'i,

Yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u,

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ve

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk'ü atadı.

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