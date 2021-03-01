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COVID-19 Pandemisinin Toplumsal  ve Politik Etkileri konuşulacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Arizona State Üniversitesi (ASU) ile gerçekleştirdiği global stratejik akademik işbirliği kapsamında “Küresel Dönüşüm: ASU – BİLGİ Konuşmaları Serisi”ni düzenliyor.

EĞİTİM 01.03.2021, 09:21 Murat Aydın
COVID-19 Pandemisinin Toplumsal  ve Politik Etkileri konuşulacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Arizona State Üniversitesi (ASU) ile gerçekleştirdiği global stratejik akademik işbirliği kapsamında “Küresel Dönüşüm: ASU – BİLGİ Konuşmaları Serisi”ni düzenliyor. Serinin ilk etkinliğinin konuşmacıları, Arizona State Üniversitesi Sürdürülebilirlik Okulu Küresel Gelecekler Bölümü’nden Prof. Craig Calhoun ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat olacak. "Toplumların  Değişimle Başa Çıkma Gücü Üzerine Düşünceler: COVID-19 Pandemisinin Toplumsal  ve Politik Etkileri" başlığı altında düzenlenecek online etkinlik 4 Mart Perşembe günü saat 19:30’da gerçekleştirilecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi uluslararasılaşmayı ve eğitim- araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla Arizona State Üniversitesi (ASU) ile global stratejik bir akademik işbirliğini hayata geçirdi. Bu işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek “Küresel Dönüşüm: ASU – BİLGİ Konuşmaları Serisi”nin ilki 4 Mart Perşembe günü saat 19:30'da online olarak düzenlenecek. Serinin ilk etkinliği, Arizona State Üniversitesi Sürdürülebilirlik Okulu Küresel Gelecekler Bölümü’nden Prof. Craig Calhoun'un katılımıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın moderasyonunda gerçekleştirilecek. 

"Toplumların Değişimle Başa Çıkma Gücü  Üzerine Düşünceler: COVID-19 Pandemisinin Toplumsal  ve Politik Etkileri" başlığı altında online ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılım için http://bit.ly/2ZC3SMK web adresi ziyaret edilebilir. “Küresel Dönüşüm: ASU – BİLGİ Konuşmaları Serisi", bugün dünyamızı yeniden şekillendiren karmaşık faktörlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak dünyaca ünlü fikir insanlarını ve araştırmacıları ağırlayacak. Kültürler ve disiplinler arasındaki sınırları aşan bu konuşmalar küresel dünyayı merkezine alacak.     

Prof. Craig Calhoun Hakkında:

Craig Calhoun Arizona State Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler profesörüdür. London School of Economics and Political Sciences (LSE) Direktörü, Social Science Research Council (SSRC) Başkanı ve New York Üniversitesi (NYU), Kolombiya Üniversitesi ve Kuzey Karolina Üniversitesi  (UNC-Chapel Hill)’de öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Calhoun’un Arizona State Üniversitesi’ndeki çalışmaları, küreselleşmenin değişen doğası, yer temelli toplumlar ve demokrasinin geleceği, yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği toplumsal ve etik sorunlar, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için yaratıcılık, dayanışma ve kararlılık ihtiyacı gibi bugün toplumun karşı karşıya olduğu en karmaşık güçlüklere çözüm getirmek amacıyla, doğa ve beşeri bilimlerle birlikte çalışarak sosyal bilimlerinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Toplumsal teori, toplumsal hareketlere yönelik karşılaştırmalı ve tarihsel araştırmalar, toplumsal dayanışma biçimleri, bilgi enstitüleri ve ekonomi-politik alanında yayınlamış on kitabı ve 150’ye yakın makalesi bulunmaktadır. “Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China” ile “Nations Matter: Citizenship, Solidarity, and the Cosmopolitan Dream” başlıklı kitapları yayınları arasında en bilinen eserleri olarak öne çıkmaktadır. Çalışmaları 21 dile çevrilen Prof. Calhoun’un, Charles Taylor ve Dilip Gaonkar ile birlikte kaleme aldığı yeni kitabı “Degeneration and Democracy”, 2021’de Harvard Üniversitesi Yayınları’ndan çıkacaktır. 

#İstanbulBilgiÜniversitesi #ASU #ArizonaStateÜniversitesi #Covid19 #Pandemi
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