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ÇOMÜ'de 'Türk Asıllı Dünyada Ünlü Bilim İnsanları Konferansı'
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), 'Türk Asıllı Dünyada Ünlü Bilim İnsanları Konferansı' gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, konferanstaki konuşmasında, "Türk ve İslam dünyasının hatta mazlumların gözü...
EĞİTİM 06.09.2019, 14:44
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), 'Türk Asıllı Dünyada Ünlü Bilim İnsanları Konferansı' gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, konferanstaki konuşmasında, "Türk ve İslam dünyasının hatta mazlumların gözü Türkiye'dedir. Türkiye önemli kaledir" dedi.
Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa; Çanakkale Valisi Vekili Celil Ateşoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat konuşma yaptı.
Türkiye'nin, Türk dünyası için önemli kale olduğunu belirten Murat, "Bütün Türk dünyasının, İslam dünyasının hatta mazlumların gözü Türkiye'dedir. Türkiye önemli bir kaledir. Bu kaleyi bir asır önce Çanakkale'den vurmak istediler; ama milletimiz, tarihin en büyük mücadelelerinden birini verdi. 'Çanakkale geçilmez' dedirttik ve bir destan yazdık. Bugün her biri değişik ülkelerden gelen Türk asıllı çok değerli bilim insanlarımızı ÇOMÜ'de ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle ülkemize dünyanın dört bir tarafından gelen gençlerimizi cesaretlendirmenizi, motive etmenizi, teşvik etmenizi canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü başka türlü olmaz. Tek tek insanla ilgileneceğiz, hiç ümitsiz olmayacağız, başaracağız inşallah" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Dr. Erkim Siddick, Dr. Maya M. Mitalipova, araştırmacı Ömer Kanat, Dr. Memtimin Ala, Dr. Abduxukur Abdurixit, araştırmacı Perhad Muhammedi sunum gerçekleştirdi.
6 oturumda gerçekleşen sunumların ardından katılımcılara sertifika verilmesiyle konferans, son buldu.
Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa; Çanakkale Valisi Vekili Celil Ateşoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat konuşma yaptı.
Türkiye'nin, Türk dünyası için önemli kale olduğunu belirten Murat, "Bütün Türk dünyasının, İslam dünyasının hatta mazlumların gözü Türkiye'dedir. Türkiye önemli bir kaledir. Bu kaleyi bir asır önce Çanakkale'den vurmak istediler; ama milletimiz, tarihin en büyük mücadelelerinden birini verdi. 'Çanakkale geçilmez' dedirttik ve bir destan yazdık. Bugün her biri değişik ülkelerden gelen Türk asıllı çok değerli bilim insanlarımızı ÇOMÜ'de ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle ülkemize dünyanın dört bir tarafından gelen gençlerimizi cesaretlendirmenizi, motive etmenizi, teşvik etmenizi canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü başka türlü olmaz. Tek tek insanla ilgileneceğiz, hiç ümitsiz olmayacağız, başaracağız inşallah" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Dr. Erkim Siddick, Dr. Maya M. Mitalipova, araştırmacı Ömer Kanat, Dr. Memtimin Ala, Dr. Abduxukur Abdurixit, araştırmacı Perhad Muhammedi sunum gerçekleştirdi.
6 oturumda gerçekleşen sunumların ardından katılımcılara sertifika verilmesiyle konferans, son buldu.
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