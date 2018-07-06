“Çocuklarınızla ilişkinizde şefkatli, sabırlı ve güven verici olun”

İSTANBUL, () - ANNELERİN çocuklarını bilinçli bir şekilde yetiştirmeleri için yol göstermek amacıyla Hepsiburada’nın başlattığı Anne Söyleşileri canlı yayınlarına devam ediyor. Burçak Birben’in sunumuyla Hepsiburada Facebook sayfasından canlı yayınlanan programa konuk olan Uzman Pedagog Gözde Erdoğan, çocukların ruhsal gelişimini etkileyen faktörler hakkında önemli bilgiler verdi.

Ekranlardaki Süper Dadı programıyla tanınan ve Hayat Evde Başlar adlı kitabıyla ebeveynlere klişelerin dışına çıkarak önerilerde bulunan Gözde Erdoğan, “Çocukların zor anlarını yönetirken en önemli üç nokta şefkat, sabır ve güvendir. Annelerin önce kendilerini iyileştirmeleri ve öz şefkatlerini artırmaları gerekir. Ebeveynlerin çocuklarına direkt hayır demek yerine iletişim kurup orta bir yolda buluşmaları daha doğru olacaktır” dedi.

“ÇOCUKLARINIZA CEZAYA İHTİYAÇ DUYMAYACAĞINIZ BİR HAYAT SUNUN”

Çocukların ödüllendirilmesi ve cezalandırılmasıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, “Ödül ve ceza hayatımızın her anında var. Ancak çocuğa ödül ve cezaya ihtiyaç duymayacağınız bir hayat sunmanızı öneriyorum. Örneğin misafirliğe gittiğinizde çocuklarınızla ilgili sorun yaşıyorsanız çocuklarınızı misafirlik kurallarına alıştırmak için öncelikle ön hazırlık yapabilir, ziyaretleri 1-2 saat yerine 20 dakikayla başlatabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“GÜVENİLİRLİĞİNİZİ ZEDELEMEYİN”

Çocuk bakımında dışarıdan gelen müdahalelerle baş etme yöntemleri hakkında bilgi veren Erdoğan, “Çocuğunuzla aranızda güven ilişkisi çok önemlidir. Bu nedenle kontrol edemeyeceğiniz yerde, kontrol etmek için çaba sarf edip çocuğunuzla çatışmaya girerek güvenilirliğinizi zedelemeyin” dedi.

“ALIŞVERİŞ LİSTESİ YAPIN”

Çocukların beslenme alışkanlıklarıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Beslenme alışkanlıkları alışverişle başlar. Bu sebeple mutlaka çocuğunuzla ortak bir şekilde alışveriş listesi yapıp, birlikte alışverişe çıkmalısınız. Çocuklarınızı bu sürece dahil ederek besinlerle bir ilişki kurmasına yardımcı olmalısınız. Birlikte mutfağa girmeli ama her zaman kek poğaça gibi şeyler değil örneğin fasulye de yapmalısınız. Maalesef Türkiye’de annelerin yeterli olup olmadığı, beslenme periyoduyla belirleniyor ve bu oldukça yanlış. Çocuklarda hatta bebeklerde mide kontrolü var, yani doyduklarını anlıyorlar ve sinyalini veriyorlar. Ancak korkuları ve kaygıları olan anneler bu sinyali görmüyor. Çocuklarınızın bedenlerini zorlamayın, onlara güvenin” şeklinde konuştu.

Ayrıca çocuğun ayrı bir odaya sahip olmasının bireyselleşmesine büyük katkı sağladığını belirten Erdoğan, kardeşlerin arasına girilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

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