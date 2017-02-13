İSTANBUL () - ARTIK çocukların yetenek haritaları çıkarılıyor. Sınav odaklı eğitim sisteminin çocukların yeteneklerini körelttiği görüşünden hareketle Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın'ın 5 yıldır üzerinde çalıştığı bir hayalin ürünü olarak Biltes Koleji'nde hayata geçirilen proje ile artık çocukların küçük yaşta yetenek haritaları çıkarılacak ve çocuk kariyer basamaklarını bu harita doğrultusunda adım adım çıkacak.

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, "Biltes Eğitim Kurumları'nda yetenek haritası ve akademisi projesini başlattık. Bu projeyle çocuklarımızın anaokulundan başlayarak yeteneklerini keşfetmeyi ve yetenek gelişimlerini düzenli olarak takip etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda okulun içerisinde oluşturacağımız yetenek geliştirme programlarıyla çocukların yeteneklerini geliştirme, destekleme ve onları bu şekilde geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz" dedi.

"50 BİN ÇOCUĞUN YETENEK HARİTASINI ÇIKARDIK"

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, şöyle konuştu:

"Maalesef daha çok sınavlarla ilgilenen, sınav odaklı bir sistemimiz var. Dolayısıyla bizler eğitim sistemi içerisinde çocukların yeteneklerini biraz daha merkeze koymak ve onların yeteneklerini bir şekilde keşfetmek durumundayız. Bu anlamda bakıldığında aşağı yukarı 5 senedir bu yetenek haritası projesini yapıyoruz ve bu projeyle şu ana kadar yaklaşık 50 bin çocuğun yetenek haritasını çıkardık ve 8 temel yetenek alanında çocukların yeteneklerini hazırladığımız testlerle açığa çıkartarak raporluyoruz ve bu raporlamadan sonra çocukların kendilerine, anne babalarına yetenek danışmanlıkları yapıyoruz aynı zamanda çocukların baskın yetenek alanlarına uygun programlara yönlendirmeler yapıyoruz. Şu anda Biltes Eğitim Kurumları'nda yapacağımız proje de bunun taçlandırıldığı, tamamen uygulamaya aktarıldığı ideal bir proje olarak değerlendirilebilir."

"BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi'nin hayata geçirilme aşamalarına değinen Yrd. Doç. Dr. Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Önce çocukların yetenek haritalarının çıkarılması, sonra Yetenek Akademisinde yetenek programlarıyla açığa çıkan yeteneklerin geliştirilmesi üçüncü olarak da yetenek ürünlerinden hareketlere çocuklara yetenek özgeçmişi hazırlamak istiyoruz. Şu ana kadar yetenek haritasını çok farklı platformlarda yaklaşık 50 bin kadar çocuğa çıkarmıştık. Ama Biltes Eğitim Kurumlarındaki temel farkımız şu; bunu Yetenek Akademisiyle ideal programa dönüştürüp yetenekleri geliştirecek özel bazı çalışmalar yapmış olacağız. Bu anlamıyla oldukça özgün bir çalışma olacağını söyleyebilirim. Aslında benim açımdan bir hayalin gerçekleşmesi olarak değerlendirebilirim bunu. Çünkü biz gerçekten klasik literatürde eğitimi biz davranış değiştirme, yani karşındaki kişiyi değiştirme olarak tanımlıyoruz aslında ama şahsen ben eğitimi çocukları değiştirmek olarak görmüyorum, onların potansiyellerini açığa çıkartma, onların doğalarına saygı duyma ve var olan gizil güçlerini keşfetme olarak görüyorum. İşte bu proje de bir anlamda benim açıdan bu düşüncenin zirve yapacağı bir proje olacak."

Biltes Koleji Genel Müdürü Fatma Tuğcu ise şöyle konuştu:

"Amacımız Türkiye koşullarındaki mevcut sınav sistemini göz ardı etmeden çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabileceğimizi kanıtlamak. Velilerimize de, öğrencilerimize de kendi yeteneklerinin neler olduğunu keşfetmelerini sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bize bu konuda Marmara Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın yardımcı oluyor. Kendisinin 5 yıldır hazırladığı bir projedir. Bize hep hayallerini gerçekleştirdiğimizi söyler. Bu çok güzel bir şey. Biltes Koleji'nde Yetenek Akademisi'ni kurmaya başladık. Öncelikle okulumuzun bulunduğu kendi ilçemizdeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içerisine girerek ilçemizde bulunan tüm öğrencilerin yetenek haritalarını çıkarmak istiyoruz. Daha sonra İstanbul'a daha sonra tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Eğer bilgi almak isteyen olursa Biltes Kolejini arayıp bizden destek alabilirler."

"ONLARA VİZYON KAZANDIRACAK"

Projenin uygulama yöntemine de değinen Tuğcu sözlerini şöyle noktaladı:

"Normal derslerimizin yanında çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak kulüp çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda çocuklar istedikleri kulübü tercih ederek çalışmalarına devam ediyorlar. Ama tabii ki çocuğun hem yeteneği olduğu alan hem de ilgisinin olduğu alanın hangisi olduğunu ortaya çıkarıp o çocuklarımızı bu doğrultuda yönlendirebilmek onlara vizyon kazandıracak."

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