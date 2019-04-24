Çocukların Bozcaada’da yaptığı cam eserler, 23 Nisan’da sergilendi

İSTANBUL, ()-23 Nisan için Bozcaada’da bulunan 13 çocuğun Zeynep Aksu Cam Atölyesi’nde hazırlığı cam eserler Bozcaada Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı.

13 çocuğun elinden çıkan 50’den fazla cam eser, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Bozcaada Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı. Cam sanatçısı Zeynep Aksu’nun organizatörlüğünde düzenlenen serginin küratörlüğünü ressam Cemil Onay yaparken açılışına ilgi yoğun oldu. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin’in de ziyaret ettiği sergide, genç sanatçılar cam eserleri hakkında tüm ziyaretçilere bilgi verdi.

Büşra Bilir, Defne Özdoğan, Deniz İnanır, Ege Boruzan, Elif Halide Sezer, Ferai İpek Tınç, İda Defne Karaşahin, Mısra Kocamış, Nehir Şahin, Yağmur Fındıkoğlu, Zehra Maya Talay, Zeynep Su Kodaş ve Zosia Deniz Göztepe’nin eserlerinin yer aldığı sergiyi çok beğenen ziyaretçiler çocukları tebrik etti.

Bozcaada’da yaşayan 7 yaşındaki Büşra Bilir, “Cam atölyesi kursuna gitmeyi çok seviyorum ve eğleniyorum. Cam kırıklarından eserler yapmak çok güzel ve çok zevkli. Bu sanatın bir parçası olmak için çaba sabredeceğim. Bu imkanı bana sağladığı için Zeynep öğretmenine teşekkür ederim” dedi.

İstanbul’da 6’ncı sınıfa giden Defne Özdoğan ise, “Bundan 3 yıl önce Bozcaada tatilimizde Zeynep Aksu Cam Atölyesi ile tanıştım. Katıldığım sürede yeni teknikler öğrendim ve camdan aktiviteler yapmaktan çok keyif aldım. Ertesi yıl tekrardan Zeynep Aksu Cam Atölyesi’ne devam. Tatilde sanatla ilgilenmek bir ayrıcalıktı. Her Bozcaada tatilimde yine atölye çalışmaları yapmak isterim. Ayrıca yaptığım çalışmalar okulumda da sergilendi” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)