İSTANBUL, () - MALTEPE Üniversitesi Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Polat, okul öncesinde müziğe başlayan çocukların odaklanma sorunu yaşamadığını belirterek, “Müzik, arkadaş ilişkilerini geliştiriyor ve çocuklar kendilerini müzikle daha iyi ifade ediyor” dedi.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Polat’ın ‘Okul Öncesi Müzik Eğitiminin Önemi ve Eğitim Yöntemleri’ başlıklı bilimsel çalışması, müziğin çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha kanıtladı. Polat’ın makaleleri, Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi-AMADER ve Uluslararası Asos Journal isimli hakemli dergilerde yayımlandı. Dalcroze, Kodaly, Orff, Suzuki, Montessori gibi yöntemleri inceleyen Polat, okul öncesinde müziğe başlayan çocukların odaklanma sorunu yaşamadığını, arkadaş ilişkilerinin geliştiğini ve kendilerini daha iyi ifade ettiğini ortaya koydu. Müziğe başlamak için 3 buçuk yaşın en uygun çağ olduğunu söyleyen Polat, “Ancak bu katı bir kural değil, sonraki yıllarda da başlanabilir” dedi.

MÜZİK, MATEMATİK BAŞARISI GETİRİYOR

Lisans düzeyinde ilk öğrencilerini geçen yıl kabul eden Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı, yaylı çalgılar, piyano, arp, gitar dallarında lisans düzeyinde eğitim veriyor. Konservatuvarda önümüzdeki yıl Üflemeli ve Yaylı Çalgılar ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümleri de açılacak. Konservatuvar yarı zamanlı olarak çocuklara eğitim vermeyi de sürdürecek.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Çiğdem İyicil de yaptıkları akademik çalışmalarla müzikle uğraşan çocuklarda gelişimin daha hızlı olduğunu gördüklerini belirterek, “Sanatın her dalı çocukların zihnini açıyor, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor. Çocuklar, daha sosyal oluyor, kendini daha rahat ifade ediyor” diye konuştu.

Prof. İyicil, Çocuk Konservatuvarı'nda verdikleri eğitimle müziğe erken yaşlarda başlamanın önemine dikkat çekerek, “Müzikte yola ne kadar erken çıkarsanız, o kadar yol alırsınız. Müzik bilen çocuklar özellikle matematik dersinde daha başarılı. Bir müzik aleti çalmak, beynin farklı kısımlarını aynı anda kullanma zorunluluğu getirdiği için çocuklarda gelişimi hızlandırıyor” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZA MUTLAKA ENSTRÜMAN VERİN

Sanatın her dalının hem çocukların zihnini açtığını hem de sosyal gelişimlerine büyük katkılar sağladığını belirten Prof. İyicil, enstrüman çalmayı öğrenmenin çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri etkili bir alan yarattığını vurguladı. Prof. İyicil, “Anne babalar çocuklarının eline mutlaka bir enstrüman versinler. Çocuklarındaki değişimi kendileri gözlemleyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

ODAKLANMA SORUNU MÜZİKLE ÇÖZÜLÜYOR

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda ilkokul çağından lise son sınıf öğrencisine kadar her yaştan çocuğa solfej dersi veren Selmin Nilay Tunacan, “Sağ beyin, sol beyin aynı anda çalışıyor. Her çalgı bizim için çok önemli, bir yandan matematiksel zekâyı bir yandan pratik zekâyı geliştiriyor” dedi.

Marmara Eğitim Kurumları müzik öğretmenlerinden Elif Kılıç ise “Müzik sosyal gelişim, kendine güven, kendisiyle barışıklık açısından çok önemli. Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için müzik çok faydalı” mesajını verdi.

23 NİSANDA ÇOCUKLAR SAHNEYE

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir müzik şöleniyle kutlamaya hazırlanıyor.

20'nci yüzyılın en büyük yorumcularından sayılan piyanist ve besteci Prokofiev’in Peter ve Kurt adlı müzikli masalı çocuklar için sahnelenecek. Maltepe Üniversitesi Oda Orkestrası koordinasyonunda Hezarfen Ensemble ile birlikte sahnelenecek oyunda Nursel Köse anlatıcı rolünde sahneye çıkacak. 25 Nisan Perşembe günü Marmara Eğitim Köyü’nde Marmara Koleji ilkokulu öğrencilerine yönelik ilk gösteride çocuklar, performans sonrasında sahneye davet edilecek. Böylece çocuklar, sanatçılarla konuşma, enstrümanlar hakkında bilgi alma ve deneme şansı bulacak. Eser, aynı gün saat 18.00’de Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlediği ‘14'ncü Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi’nde Türkiye’nin her yerinden gelen eğitimciler için de sahnelenecek.