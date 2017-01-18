Çoçuklar hangi dönemde hedef belirlemelidir

Çocuk ve ergenlerin hedef koyabilme becerisinin gelişmesinde ebeveyn tutumlarının çok önemli olduğunu vurgulayan ERA Okulları PDR Birimi’nden Psk. Dnş. Gizem Kolçak, hedef belirleme konusunda hangi dönemde neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

18 Ocak 2017 Çarşamba 22:51