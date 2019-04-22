Çocuk ve Barış Günü Etkinlikleri düzenlendi

İSTANBUL, () - Altınbaş Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Çocuk ve Barış Günü Etkinlikleri’ düzenledi.

8 YILDA 4 BİNE YAKIN ÇOCUKLA ATÖLYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Çocuk Üniversitesi kavramının 20 yıl önce Almanya’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan bir kavram olduğunu belirterek, “Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak 2011 yılından beri Çocuk Üniversitesi çalışmalarımızı 8 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye’de Çocuk Üniversitesi’ne sahip olan ilk vakıf üniversitesiyiz ve bugüne kadar çok yol kat ettik” dedi. Çocuk Üniversitesi çalışmalarını sürdürdükleri 8 yıl boyunca 39 farklı okuldan 3 bin 889 öğrenci ile 123 atölye gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Biz burada çocukları bilim ve sanatla tanıştırıyoruz. Sorgulamalarını, mantık yürütmelerini, yaratıcılıklarını kullanmalarını ve bilimsel bilgiyi sanatla birleştirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz, bu bağlamda atölyeler gerçekleştiriyoruz. Bilimsel bilginin hayatın içerisinde nasıl var olduğunu ve onu nasıl kullanmamız gerektiğini öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ATATÜRK VE CUMHURİYETİ’ MASAL FORMUNDA ANLATILDI

4’üncü Çocuk ve Barış Günü etkinliğinde, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin de masalsı bir anlatımla çocuklara Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlattı. Çocukların ilgiyle dinlediği etkinlikte Prof. Dr. Alkin, Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünden hareketle çocuklara özgürlüğün önemini ve ne kadar değerli bir kavram olduğundan bahsetti.

Dans gösterileri, animasyon kısa film seyri ve 10 farklı atölye çalışmasıyla renkli anların yaşandığı etkinliğe İsa Yusuf Alptekin İ.Ö.O., Osman Zeki Üngör İ.Ö.O., Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İ.Ö.O. ve Vega Okulları öğrencileri katıldı. Yaklaşık 200 öğrencinin yer aldığı etkinlikte; ‘Dünyamız ve Biz, Sanatsal El Yapımı Kâğıt, Mimari Tasarım Atölyesi: Kuş Evi, Robotik, Matematik, Müzik, Jimnastik, Sokak Oyunları, Koreografi-Dans ve Spor Atölyeleri’ düzenlendi. Etkinlik sonunda ise, öğrenciler Branda Boyama İstasyonu’nda, üzerine dünya görseli işlenmiş olan brandayı hep birlikte boyadı.

TEKİRDAĞ İNECİK KÖYÜNDE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI YAPILDI

Altınbaş Üniversitesi Tıp, Radyo ve Diş Hekimliği Kulüpleri’nce yürütülen ‘Benim Köyüm’ projesi kapsamında, Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonla Tekirdağ Süleymanpaşa İnecik Köyü’nde bir sağlık taraması gerçekleştirildi. İnecik İlköğretim Okulu’nda düzenlenen sağlık taramasında, okula kurulan sağlık istasyonuyla çocuklar başta olmak üzere okula gelen köy sakinleri, ağız ve diş sağlığı kontrollerinden geçirildi. Sağlık taraması sonunda çocuklara diş fırçası, diş macunu ve çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)