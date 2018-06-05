İSTANBUL, () -ŞEHİT Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ilk mezunlarını verdi. Miniklerin kep törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların heyecanını paylaştı. İlk anaokulunun Adnan Kahveci Mahallesi’ne yapıldığını belirten İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde bu kurumlarımızın sayısını arttıracağız. Çalışan kadınların içi rahat edecek. Gönül rahatlığı ile çocuklarını gündüz çocuk bakımevlerimize bırakabilecekler” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçenin en kalabalık nüfusa sahip olan Adnan Kahveci Mahallesi’nde açtığı ilk Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ilk mezunlarını verdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel okulların yetkilileri, vatandaşlar katıldı. Diplomalarını miniklere veren İmamoğlu, merkezin kurulmasında destek sunan Kameroğlu İnşaat, Muya firması, Xline Mobilya firma yetkililerine teşekkür plaketi takdim etti.

“ANAOKULLARININ SAYILARI ARTACAK”

Devlet eli ile anaokulların güçlendirilmesi ve belediyelerin ihtiyaç duyulan noktalara anaokulları açmasının bu ülkenin çağdaş geleceğine hizmet eden bir tavır olduğunu belirten İmamoğlu, "Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk anaokulunu burada değerli iş insanlarının katkıları ile gerçekleştirdik. Bu ve benzeri kurumları Beylikdüzü’nde arttırmayı hedefliyoruz ki bu noktada Genel Başkanımızın her mahallede mutlaka bir anaokulu olmalı, belediyeler bunu başarmalı” şeklinde tarifi var. Biz en kalabalık nüfusu olan Adnan Kahveci Mahallesi’nden başladık" şeklinde konuştu.

“ÇALIŞAN KADINLARIN İÇİ RAHAT EDECEK”

İlçede binlerce çocuğun eğitiminden emin oldukları merkezlerin olacağını belirten İmamoğlu, Özellikle kadınların çocuklarını güvenebilecekleri bir ortama emanet ederek iş hayatına daha etkin katılmalarını istiyoruz. İsmiyle de bir acımız ama bir taraftan da yaşatılması gereken bir kadın öğretmenimizin ismi ile anılan bir anaokulumuz oldu. Çağdaş nesillerin yetiştirilmesi hususunda tüm kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum” diyerek tüm çocukları ve ailelerini tebrik etti.

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