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CO-OP Eğitim Modeli ile eğitim ve çalışma hayatı birleşiyor

İSTANBUL, () – ÜNİVERSİTE adaylarının, okumak istedikleri okula karar verme aşamasında olduğu bugünlerde, üniversitelerin alanında uzman, iş dünyasına yakın akademisyenleri, öğrenci odaklı değerleri ve henüz okurken öğrendiklerini...

CO-OP Eğitim Modeli ile eğitim ve çalışma hayatı birleşiyor

İSTANBUL, () – ÜNİVERSİTE adaylarının, okumak istedikleri okula karar verme aşamasında olduğu bugünlerde, üniversitelerin alanında uzman, iş dünyasına yakın akademisyenleri, öğrenci odaklı değerleri ve henüz okurken öğrendiklerini şirketlerde deneyimleyebilecek uygulama ve staj olanaklarına sahip olmasına dikkat ediliyor.  Eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmeye önem veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), öğrencilerini henüz üniversite sıralarındayken gerçek bir iş deneyimi yaşama şansını CO-OP ile sunuyor.

BAU, 10 yıldır uyguladığı CO-OP Eğitim Modeli ile öğrencileri henüz üniversite sıralarındayken iş dünyasına hazırlıyor. Öğrenciler, bir yandan iş tecrübesi edinirken diğer yandan çalıştıkları firmalar tarafından teklif alma şansını yakalıyor. BAU’nun yerli ve yabancı 2 bin 100 şirketle yaptığı işbirliği ile öğrenciler yaz aylarında tam zamanlı; kış aylarında ise yarı zamanlı çalışarak mesleki deneyim kazanabiliyor. CO-OP Eğitim Modeli ile eğitim ve çalışma hayatını birleştiren BAU, bugüne kadar 4 bine yakın öğrencisine CO-OP deneyimi yaşama şansını sağladı.

MARKALI DERSLER İLE SEKTÖREL YENİLİKLER KEŞFEDİLİYOR

BAU öğrencilerinin, partner firmalarda çalışmalarının yanı sıra CO-OP’un tüm dünyadaki modellerinden farklılaşan bir yanı da markalı dersler. Öğrenciler, CO-OP Markalı Dersler adı altında tamamen profesyonel ekiplerce hazırlanan ve partner firmalarca açılan alana yönelik butik dersler alabiliyor. Markalı dersler sayesinde öğrenciler, sektörel trendleri ve yenilikleri takip edebiliyor, firmalar ise akademik dünya ile işbirliği yapmış oluyor.

“ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE BİRLİKTE BİR PROJEDE YER ALMAK HARİKA BİR DENEYİMDİ”

BAU İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun, CO-OP aracılığı ile tanıştığı ve şu an Marketing ve Unica Departmanı İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev yaptığı Unilever şirketinde çalışmakta olan İrem Çağlayan, “COOP aracılığı ile Unilever’de HR VP’si Steven Gross liderliğinde yönetilen ‘2022 HR People Strategy’ projesinin bir parçası oldum. Bahçeşehir Üniversitesi’nden 5 öğrenci olarak bu projeyi başarıyla tamamladık ve Unilever’in 2022 İnsan Kaynakları planına yön veren kişilerden biri olma şansını yakaladık. Benim için üst düzey yöneticilerle birlikte bir projede yer almak harika bir deneyimdi. Ve dahası bu proje bana Unilever’li olmanın yolunu açtı. Şu an Unilever’de İnsan Kaynakları’nda Marketing ve Unica Departmanı İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak çalışmaktayım” dedi.

(FOTOĞRAF)

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