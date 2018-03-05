Çinli öğrencinin Yaşar Kemal hayranlığı: Onu çok seviyorum, İnce Mehmed'i Türkiye'de tekrar okuyacağım

İSTANBUL, () - ÇİN'DEN Türkçe öğrenmek için 1 yıllığına Bahçeşehir Üniversitesi'ne gelen Wenhui Luo, Türkçe'nin Çince'den farklı ve ilginç olduğunu söyledi. Türkiye'yi tarihi bir ülke olduğu için merak ettiğini ve geldiğinde çok beğendiğini belirten Luo, "Yaşar Kemal'i çok seviyorum, eski kelimeler olduğu için romanlarını okurken zorlandım fakat burada İnce Mehmed'i tekrar okuyacağım" dedi.

Çin'in Ssyang Yabancı Diller Üniversitesi'nde yabancı dil olarak Türkçe eğitim gören 23 Çinli öğrenci 3'üncü sınıfı Türkiye'de okumak için 4 ay önce Bahçeşehir Üniversitesi'ne (BAU) geldi. Türkiye'de yaklaşık 1 yıl kalacak olan öğrenciler akıcı Türkçeleriyle görenleri hayran bırakıyor. Öğrencilerin Türkiye'yi çok sevdiklerini ve Çin'e çok iyi seviyede Türkçe öğrenip döneceklerini söyleyen BAU Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Atasagun, Türkiye'den Çin'e giden öğrencilerin kültür elçisi olarak iş hayatına atılacaklarını belirtti. Haftada 24 saat eğitim gördüklerini ifade eden Atasagun, konuşma,yazma, dinleme ve okuma eğitimleri üzerinde durulduğunu öncelikle hedeflerinin de öğrencilerin akıcı bir şekilde Türkçe konuşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

"YAŞAR KEMAL'İ ÇOK SEVDİM, İNCE MEHMED'İ BURADA TEKRAR OKUYACAĞIM"

Türkçe'nin Çince'den farklı ve ilginç olduğunu söyleyen Wenhui Luo, "Türkçe bence çok ilginç bir dil çünkü her cümlenin arkasında bir ek var bu Çince'den biraz farklı. O yüzden çok merak ediyorum, daha çok öğrenmeye başladım. Türk kültürü de güzel çünkü burası tarihi bir ülke Çin'de tarihi bir ülke olduğu için Türkiye'yi merak ediyordum ve çok sevdim. Çin'deyken öğretmenlerimiz bize Yaşar Kemal gibi yazarları tavsiye etti, ben de çok seviyorum. Kitaplarını biraz okudum ama çok zor. Romanlarında eski kelimeler çok fazla o yüzden zorlandım. Öğretmenlerim yardım edecek ve İnce Mehmed'i burada da tekrar okuyacağım" dedi.

"TÜRK YEMEKLERİNDEN EN ÇOK KÖFTE VE PİLAVI SEVİYORUM"

İstanbul'da en sevdiği yerlerin müzeler ve tarihi yerler olduğunu söyleyen Luo, "Çin'de Türkçe bilen çok az, bilmediğim çok fazla kelime var. Konuşma dili daha zor, hızlı Türkçe konuştuklarında anlamıyorum. Arkeoloji ve Rahmi Koç Müzesi'ne gittim çok güzeldi. Türk yemeklerinden en çok köfte ve pilavı çok seviyorum. Biz pilava yağ koymuyoruz sade yiyoruz, burada yağ koyuyorlar ama lezzetli oluyor bence. Çin'e dönünce arkadaşlarıma Türkiye'ye gitmelerini tavsiye edeceğim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin eğitimi çok iyi. Hocalarımız da çok iyi özellikle Ezgi hocayı çok sevdim. Soru sormayı seviyorum ve Ezgi hoca bana çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

"TÜRK ÇAYINI VE İSKENDER KEBABI ÇOK SEVİYORUM"

2 yıldır Çin'de Türkçe öğrendiğini söyleyen Chaojie Qian da, "4 ay önce de Türkiye'ye geldim. İstanbul'da en sevdiğim manzara Sultanahmet Camisi özellikle akşam olunca manzarası çok güzel. Türk yemekleri dünyaca meşhur ama Çin yemeklerinden daha yağlı ve tuzlu ama lezzetli. Kebabı, ızgarada pişen eti ve İskender kebabı yiyorum. Türk çayını da seviyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ZENGİN BİR KÜLTÜRE SAHİP VE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

Türkçe'nin ilginç ve kolay bir dil olduğunu dile getiren Qian, "Türkiye'nin uzun bir tarihi var, rengarenk, zengin kültüre sahip ve çok güzel bir ülke. Çin'e dönünce Türkoloji ve Türk- Çin ilişkileri üzerine yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Çin'de herhangi bir üniversitede Türkçe bölüm açılırsa orada çalışabilirim" dedi.

"TÜRKÇE 'TASARRUF' KELİMESİNİ SÖYLEMEKTE ZORLANIYORUM"

Arapçadan geldiği için 'tasarruf' kelimesini söylemekte zorlandığını belirten Qian, "Söylemekte en zorlandığı kelime 'tasarruf' evet zorlanıyorum çünkü 'teserruf' veya 'teserrüf' ile karıştırıyorum. Tasarruf ne demek? israfın karşıt anlamlısı demek" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER ÇOK İLGİLİ VE ÇALIŞKANLAR, İLERİ SEVİYEDE TÜRKÇE İLE ÜLKELERİNE DÖNECEKLER"

Temmuz ayına kadar öğrencilerin Türkiye'de olduğunu dile getiren Atasagun, "Öğrenciler, Çin'de 4 yıl Türkçe eğitim alacaklar, şimdi 3'üncü sınıftalar. İlk 2 yıl orada Türkçe öğrenip buraya orta seviyede Türkçe ile geldiler. Temmuz ayına kadar Türkçelerini ileri seviyeye taşıyacaklarını düşünüyorum. Çok ilgili ve çalışkanlar, ödevlerini zamanında yapıyorlar. Hafta sonu duydukları yeni kelimeleri getirip öğretmenlerine soruyorlar. Deyimleri, ifadeleri birbirleriyle tartışıyorlar müthiş ilgililer. Yüksek motivasyona sahip oldukları için Türkçeyi iyi bir noktaya getirip döneceklerini düşünüyorum" dedi.

"BİZİM KÜLTÜR ELÇİMİZ OLARAK ÇİN'DE İŞ HAYATINA ATILACAKLAR"

Bahçeşehir Üniversitesi'nde uluslararası vizyonu olduğunu ve bünyesinde 3 bin 200 uluslararası öğrenciyi barındırdığını dile getiren Atasagun, "Yabancı öğrenciler, tüm öğrenci popülasyonumuz içerisinde yüzde 12'ye denk geliyor bu sayı önemli. Bunun bize iki yönlü bir katkısı var. İlki öğrenciler bizim öğrencilerimizle etkileşime geçerek onların birlikte yaşam kültürü kazanmalarına neden oluyor. Bu öğrencilere iş yaşamına atıldıklarında büyük katkı sağlayacak. İkincisi öğrenciler Türkiye'yi çok seviyorlar, Çin'e çok iyi seviyede Türkçe ile dönecekler ve bizim kültür elçimiz olarak orada iş hayatına atılacaklar" diye konuştu.

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