Çinli öğrencilerden Türk ezgileri

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () – Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU Türkmer) bünyesinde Türkçe ders alan Çinli öğrenciler, eğitimlerini tamamladı. Başarı belgelerini alarak ülkelerine dönecek olan öğrencilerin klarnet çalarak, Türkçe şarkılar söylediği etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu.

BAU Türkmer bünyesinde, Xian Yabancı Diller Üniversitesi’nden Türkiye’ye gelerek Türk Dili ve Edebiyatı dersi gören 27 öğrenci, 1 yıllık eğitimlerinin ardından başarı belgelerini aldı. Düzenlenen etkinlik ile cübbe giyerek kep atan Çinli öğrenciler, şarkılar söyleyerek Türk kültürü hakkında deneyimlerini paylaştı. Türkiye’deki eğitimleri boyunca Türkçe isimler kullanan öğrenciler, Türkiye’yi çok sevdiklerini ve tekrar gelmek istediklerini söyledi. Öğrenciler için düzenlenen etkinlik ise BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güngör ve BAU Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Atasagun’un yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrencilerin Türkiye’de geçirdiği 1 yıllık süreci anlatan slayt gösterimi yapıldı.

“TÜRK KÜLTÜRÜNE KARŞI ÇOK İLGİLELER”

Öğrencilerin haftada 24 saat, toplamda 800 saatlik bir Türkçe programla eğitim aldıklarını belirten Öğr. Gör. Mehmet Atasagun, “Türkmer, yabancılara Türkçe öğreten bir merkez. Bu program ile Çin’in Xian Yabancı Diller Üniversitesi’nden 27 öğrenci buraya Türkçe öğrenmeye geldi. Bu öğrenciler de Çin’de hali hazırda 4 yıllık Türkçe lisans eğitimi alan öğrenciler. 4 yılın bir yılını Türkiye’de geçirmeye karar verdiler. Bu program dahilinde öğrencilerin çoğu 8 aydır, 4-5 öğrenci de 4 aydır burada ve artık bugün de mezun oluyorlar. Öğrenciler Türk kültürünü çok sevdi. İstanbul’daki tarihi yerleri ziyaret ettiler. Bayramlarımıza, milli günlerimize karşı çok ilgiliydiler ve çok da iyi öğrencilerdi. Biz onları özleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“LİSEDEYKEN İSTANBUL’A GELMEYİ ÇOK İSTİYORDUM”

Eğitimi boyunca Selma ismini kullanan 21 yaşındaki Anyu Lu, “Dil bilgisi, konuşma, dinleme hakkında çok fazla şey öğrendim. İlk önce hocalarıma çok teşekkür ederim. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Çin’e gittikten sonra onları çok özleyeceğim. Lisedeyken İstanbul’a gelmeyi çok istiyordum. Çin’de çok ünlü bir eğlence programı var. Onu izledikten sonra Türkiye çok ilgimi çekmişti. Türkçe’yle ilgili yüksek lisans yapmak istiyorum. Ve onu da burada yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“DAHA AYRANA ALIŞAMADIM”

Nesibe adını kullanan 20 yaşındaki Lan Hai ise şunları söyledi: “Burada 4 ay kaldım. İstanbul’un turistik yerlerine gittim, çok güzellerdi. Gelmeden Türkçe konuşamıyordum ve internetten bir sürü şeye baktım. Ama geldikten sonra Türkiye ve İstanbul hakkında başka şeyler öğrendim. Mesela insanların günlük hayatta nasıl yaşadığını bizzat öğrendim. Benim yaşadığım yerde deniz yok. Üniversitenin deniz kenarında olması sebebiyle burada okurken deniz manzarasını görebildim. Türkler tatlı ve tuzlu şeyleri daha çok seviyor. Çin’de böyle şeyler yemiyoruz. Başka yemeklere alışmaya başladım ama ayrana daha alışamadım. Eğer ileride fırsatım olursa Türkiye’ye yine geleceğim”

Mezun olan 27 öğrenciye başarı belgeleri, Prof. Dr. Ali Güngör ve Öğr. Gör. Mehmet Atasagun takdim etti. Sertifikalarını alan öğrenciler kep attı. Tören, Çinli öğrencilerden Orhan’ın klarnet çalması, Sevda ve Sedef’in ise şarkı söylemesiyle sona erdi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)