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Çinli öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL, () - ÇİN’in en eski ve en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Zhejiang Üniversitesi öğrencileri, Nişantaşı Üniversitesi’nin konuğu oldu.  İki üniversite arasında başlatılan bu iş birliği ile, karşılıklı...

Çinli öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL, () - ÇİN’in en eski ve en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Zhejiang Üniversitesi öğrencileri, Nişantaşı Üniversitesi’nin konuğu oldu.  İki üniversite arasında başlatılan bu iş birliği ile, karşılıklı öğrenci-akademisyen ziyaretleri, Yapay Zekâ Tabanlı Dijital Kampüs projeleri hayata geçirilecek.

Dünya sıralamasında 68, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü sıralamasında ise 47. sırada bulunan Zhejiang Üniversitesi’nin Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Nişantaşı Üniversitesi NeoTechCampus'ünü ziyaret etti. Zhejiang Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Jian-Xin Shen ve Rehber Öğretmen Miss. Zhiwei Song başkanlığında gelen 10 kişilik Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci grubu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak’ın danışmanlığında Nişantaşı Üniversitesi NeoTechCampus’te uygulanan Eğitim 4.0 modeline katkı verecekler.

Yaz okulu derslerine ve atölyelere girecek olan Çinli grup ayrıca, üniversite tercih dönemi boyunca Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret edecek aday öğrencilere de Eğitim 4.0 hakkında bilgilendirme yapacak.  

Zhejiang Üniversitesi ekibi ziyaretleri süresince Eğitim 4.0 çalışmalarına ek olarak kültürel etkileşim programları da gerçekleştirecekler. Folklor gösterileri, Uzak Doğu müzik performansları, gastronomi atölyesinde geleneksel Çin mutfağının tadımı ve teknolojik gelişmelere ışık tutan Çinli bilim insanlarının tanıtımlarını içeren etkinlikler de ziyaret programında yer alıyor.  

İki üniversite arasında başlatılan bu iş birliği, karşılıklı öğrenci-akademisyen ziyaretleri, Yapay Zekâ Tabanlı Dijital Kampüs projeleriyle devam edecek.   

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

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