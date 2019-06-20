CIMaR 2019 konferansı, Atılım Üniversitesi’nde düzenleniyor

ULUSLARARASI pazarlama uzmanları için gayrı resmi ve etkili bir ağ topluluğu olarak hizmet veren Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Merkezi (CIMaR), 28’inci CIMaR 2019 Konferansı’nı Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinde gerçekleştiriyor.

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Üner’in başkanlığında gerçekleştirilen konferansta, yurtdışı ve yurtiçinden birçok akademisyenin yer aldı. Uluslararası pazarlama ve ticaret konularının konuşulduğu konferansta, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler araştırmalarını sunuyor. Böylece akademisyenler, sergiledikleri araştırmaları ileriki zamanlarda yayınlayabiliyor.

Bu seneki CIMaR 2019 toplantısını Atılım Üniversitesinde gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını ifade eden Georgia State Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü Prof. Dr. Tamer Çavuşgil, Atılım Üniversitesinin girişimci, ileriye dönük ve dünya standartlarında kaliteli eğitim veren bir üniversite olduğunu dile getirdi. Bu seneki toplantılarında iş dünyasının hem akademik hem de kamu sektörüyle kesişmesinden ortaya çıkan konuların yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Çavuşgil, hiçbir zaman bir firmanın geliştirdiği konuların tek başına ele alınamayacağını belirtti. Prof. Dr. Çavuşgil, firmaların ekosistemlerinde devlet - özel sektör ile ilişkide olduklarını ve uluslararası çapta rekabet içinde bulunduklarını ifade etti.

"FİRMALARIN PROJELERİNDE YENİLİK YARATMA İMKÂNI BULUYORUZ"

İşletmenin her zaman gelişme kaydettiğini savunan Prof. Dr. Çavuşgil, “Büyük veriler bir araya getirilerek, istatistiki metotlar kullanılarak yeni bilgilere ulaşılmakta. Daha önce ufak çapta yaptığımız pazar araştırmalarını daha geniş tutarak, daha geniş verilerden faydalanarak bilgi üretme ve firmaların projelerinde yenilik yaratma imkânları buluyoruz. Bunların başında veri analitiği dediğimiz konular geliyor” dedi.

"AYAK UYDURAMAYAN FİRMALAR GERİDE KALIYOR"

Teknolojinin değiştiğini ve firmaların her zaman teknolojiyi yakalamak istediğini söyleyen Prof. Dr. Çavuşgil, şöyle dedi:

“Firmalarla teknoloji arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Bir taraftan firmalar teknolojiyi geliştiren, bir taraftan geliştirilmiş teknolojiyi bünyesine alan kuruluşlar oluyor. Son yıllarda ikili ilişkiler daha fazla hızlandı. Teknolojik değişim firmalar için hem bir fırsat hem de bir güçlüktür. Ayak uyduramayan firmalar geride kalma durumu yaşıyorlar. Dünya standartlarında teknolojiyi kullanabilen firmalar ise, lider firmalar olup, pazar paylarını yükseltebiliyorlar. Tüketiciler karşısında daha dayanıklı, saygıdeğer ve itibarlı ürünleri ve markaları sunabiliyorlar.”