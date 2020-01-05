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Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde taşımalı eğitim gören okullarda kar nedeniyle bir gün ara verildi. İlçede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Askerhan İmam Hatip Ortaokulu...
EĞİTİM 05.01.2020, 20:39
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde taşımalı eğitim gören okullarda kar nedeniyle bir gün ara verildi.
İlçede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokullarında Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyruldu. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, "İlçe Hıfzısıhha kurulu tarafından bazı köy yollarının kar yağışından dolayı kapalı olmasından taşıma merkezi olan Cumhuriyet ortaokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokulunda 06.01.2020 pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.
İlçede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokullarında Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyruldu. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, "İlçe Hıfzısıhha kurulu tarafından bazı köy yollarının kar yağışından dolayı kapalı olmasından taşıma merkezi olan Cumhuriyet ortaokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokulunda 06.01.2020 pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.
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