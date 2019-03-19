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Çaycuma'da açılan yuvada çocuklar farklı dilleri öğrenecek

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde 'çok dilli çocuk yuvası' törenle hizmete girdi. İstasyon Mahallesi’ndeki çocuk yuvasının açılış törenine, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çaycuma...

Çaycuma'da açılan yuvada çocuklar farklı dilleri öğrenecek
ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde 'çok dilli çocuk yuvası' törenle hizmete girdi.
İstasyon Mahallesi’ndeki çocuk yuvasının açılış törenine, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla başlayan törende konuşan belediye başkanı Bülent Kantarcı, çocuk yuvasını halkın hizmetine açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Çocuk yuvasını Almanya'da bulunan kardeş belediye Lenanstant Belediyesi'nin katkılarıyla açtıklarını ifade eden başkan Kantarcı, "İstasyon Mahallesi'nde güzide bir eğitim kuruluşunu Almanya'daki hemşehrilerimiz ve oradaki kardeş belediyemizin katkıları ile hizmete açıyoruz. Bu tesisin oluşumunda ve işletmesinde yürekleri bizlerle birlikte atan Almaya Lenanstant Belediye Başkanı Sayın Stefan Hundt ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bölgedeki çocuklarımızın daha okula başlamadan hem Türkçe'yi hem Almanca'yı, daha sonra başka dilleri de öğrenebileceği eğitim kuruluşunu açtık" dedi.
ALMANYA İLE DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Çok dilli bir çocuk yuvasının bölgede bir ilk olduğunu söyleyen Başkan Kantarcı, "Bir ilke imza daha imza atıyoruz. Bölgenin ilk çok dilli çocuk yuvasını açıyoruz. İlk olarak Almanca ile başlıyoruz çünkü Çaycuma’dan çok sayıda yurttaşımız göçmen olarak Almanya'da yaşıyor. Yuva hem gurbetçi yurttaşlarımız hem de Almanya ile dostluk köprüsü de olacak. Çaycuma'nın çocukları gerçekten çok şanslı, çünkü bir dünya vatandaşı olarak hayata başlayacaklar. Hayata ilk adımlarını iki dil bilen bir insan olacak atacaklar. Beni bundan daha mutlu eden bir şey olamaz" diye konuştu.
Yapılan duanın ardından anaokulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta anaokulun yapımında destek veren Lenanstant Belediye Başkanı Stefan Hundt ve kreş eğitmeni Edeltraud Maria'ın teşekkür videosu izlendi.
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