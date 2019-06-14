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Çanakkale’de 76 bin 469 öğrenci karne aldı

ÇANAKKALE’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte, il genelinde toplam 76 bin 469 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte il merkezinde 28 bin 114, il genelinde...

Çanakkale’de 76 bin 469 öğrenci karne aldı
ÇANAKKALE’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte, il genelinde toplam 76 bin 469 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte il merkezinde 28 bin 114, il genelinde ise toplam 76 bin 469 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Gazi Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, karnelerini dağıttıkları öğrencilere iyi bir tatil dileğinde bulundu.
Çanakkale'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonuna ulaştıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Öğrencilerimize karnelerini dağıttık. Kendilerine şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Bu süreç her ne kadar tatil olarak anlaşılsa da, aslında öğrencilerimizin hem sosyal hem kişisel gelişimlerine katkı sunacaktır. Bununla ilgili Sayın Bakanı'mızın tavsiyelerini kendilerine ilettik. Öğrencilerimizin, bir yandan tatil yaparken, bir yandan da kendilerini geliştirecekleri faaliyetler içerisinde olmalarını istiyoruz. Biz bu eğitim öğretim yılında güzel bir zaman dilimi geçirdik. Gayet mutlu bir şekilde eğitim öğretimi tamamladık" dedi.

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