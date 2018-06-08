Çanakkale'de 75 bin 336 öğrenci karne aldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-ÇANAKKALE’de 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle birlikte İl merkezinde 27 bin 195, il genelinde ise toplamda 75 bin 336 öğrenci karne aldı.

Çanakkale'de 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonun sona ermesi dolayısıyla bugün il genelinde toplam 75 bin 336 öğrenci karne sevinci yaşadı. 18 Mart İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Şube Müdürü Bünyamin Uruç, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreni Vali Orhan Tavlı ve beraberindekilerin 18 Mart İlkokulu öğrencilerine karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Çanakkale merkezde 27 bin 195, Ayvacık’ta 3 bin 842, Bayramiç’te 3 bin 671, Biga’da 14 bin 098, Bozcaada’da 163, Çan’da 7 bin 719, Eceabat’ta 865, Ezine’de 3 bin 611, Gelibolu’da 6 bin 092, Gökçeada’da bin 233, Lapseki’de 3 bin 189 ve Yenice’de 3 bin 658 öğrenci karnelerini aldı.



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