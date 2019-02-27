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Can Sungur oyun tasarımının inceliklerini gençlerle paylaştı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dijital Oyun Tasarımı Kulübü, ‘Masaüstünden Dijitale Oyun Tasarımı Semineri’ni düzenledi. Etkinliğe konuk olan Geekyapar! yazarı ve Twitch...

Can Sungur oyun tasarımının inceliklerini gençlerle paylaştı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dijital Oyun Tasarımı Kulübü, ‘Masaüstünden Dijitale Oyun Tasarımı Semineri’ni düzenledi. Etkinliğe konuk olan Geekyapar! yazarı ve Twitch yorumcusu Can Sungur, güçlü bir hikaye ve doğru tasarımın oyunun altın kuralı olduğunu vurguladı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Masaüstünden Dijitale Oyun Tasarımı Semineri’, İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Seminerin konuşmacısı Can Sungur, Monopoly ve Magic: The Gathering gibi masaüstü oyunlarının yanı sıra League of Legends, DOTA ve Hearthstone gibi son dönemin dijital oyunları hakkında bilgiler verdi.
“PSİKOLOJİK TASARIM ŞART”
Oyun tasarım sürecine de değinen Sungur, “İyi bir oyunun arkasında güçlü bir hikâye ve doğru bir mekanik tasarımı olması gerekiyor. Sacın bu iki ayağı, psikolojik tasarımı oluşturuyor. Psikolojik tasarımdaki kopukluklar, oyuncunun doğrudan fark edip, oyundan vazgeçmesine neden oluyor” dedi.
Oyun tasarım sürecinde yapılan en büyük hatanın gerçekçilik adına kötü oyun yapmak olduğunu belirten Sungur, öğrencilere yüksek hızlı prototiplemeyi öğrenmelerini, oyun piyasasını takip etmelerini ve olabildiğince farklı oyunları deneyimlemelerini öğütledi.

 

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