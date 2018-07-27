Cağ kebaplı temel atma töreni

ERZURUM'da, hayırsever iş adamı Raif Azak (86) tarafından yaptırılan 16 derslikli imam hatip ortaokulunun temeli törenle atıldı. Törende, davetlilere cağ kepabı ikram eden Azak, "Umarım yaptırdığım okulda memlekete yararlı insanlar yetişir" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Semti'nde yapımına başlanan Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nun temel atma törence, Vali Seyfettin Azizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, iş adamı Raif Azak ve vatandaşlar katıldı. Okulun temeli, kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından Azizoğlu, Azak ve Yıldız, yapının temeline beton dökülmesini sağlayan butona basmasıyla atıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Azizoğlu şunları söyledi:

"Hayırsever Raif Bey amcamızın katkılarıyla bir okulumuzun temelini attık. Erzurum, gelişen ve Doğu Anadolu'nun en büyük şehirlerinden bir tanesi. Erzurum'da okullara ihtiyacımız var. İkili eğitimden bir an önce kurtulmak için hızla okullaşmayla alakalı yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız ve devletimiz seferber olmasına rağmen bu ikili eğitimi tekli eğitime çevirmek için hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarına gerçekten son derece ihtiyaç duyuyoruz. Raif beyde sağ olsun bu konuda öncü vatandaşlarımızdan bir tanesi. Raif Bey de bu konuda öncü oldu ve okulun yapımını üstlendi. Bu vesileyle Erzurum'daki diğer hayırsever iş adamlarımıza bu konuda çağrı yapmak istiyoruz. Onlardan da destek bekliyoruz. Eğer bu destekler artarak devam ederse önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Erzurum'da bütün merkez ilçelerinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Okul projelerimiz özel proje. Bütün okul binalarımızı Erzurum mimarisine uygun projeler olarak yapıyoruz. Okullarımız yapıldığı mahalleye, semte de bir güzellik katıyor."

Temel atma töreninden sonra davetlilere inşaat alanında Erzurum'un meşhur cağ kepabından ikram eden işadamı Raif Azak, 480 öğrencinin eğitim göreceği okulda en büyük dileğinin memlekete yararlı insanların yetişmek olduğunu söyledi. Aslen Trabzonlu olup, 75 yıldır Erzurum'da esnaflık yaptığını belirten Azak, "Burada para kazandım buraya yatırım yapmak istedim. İnşallah okul yapıldığında çocuklar cıvıl cıvıl oynarlar biz de onları seyreder, zevk duyarız. Tek dileğim bu eğitim yuvası okutana ve okuyana faydalı olsun. İyi yetişsinler ve memlekete yararlı insanlar olsunlar" diye konuştu.



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