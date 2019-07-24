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Bursluluk sınavı şampiyonu Çubuk'tan çıktı 

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Ortaokulu öğrencisi Melike Zülal Ceyhan (11), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 100 sorunun tamamını doğru cevapladı. Çubuk Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf...

Bursluluk sınavı şampiyonu Çubuk'tan çıktı 
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Ortaokulu öğrencisi Melike Zülal Ceyhan (11), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 100 sorunun tamamını doğru cevapladı.
Çubuk Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Melike Zülal Ceyhan, İOKBS'de 500 tam puan aldı. Çubuk Ortaokulu Müdürü Muharrem Tuncel, bu sonuçtan mutluluk duyduklarını belirterek, "Önceki yıllarda da Liselere Geçiş Sınavlarında Türkiye birincileri çıkaran okulumuz, bu yıl da bursluluk sınavında şampiyon çıkararak, başarıyı geleneğe dönüştürdü. Başarı ekip işidir. Biz güçlü bir ekibiz. Kocaman ailemiz, fedakar yönetici ve öğretmenlerimize emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarısından dolayı öğrencimizi, ailesini ve büyük katkıda bulunan okul öğretmenlerini tebrik ederim" dedi. Melike Zülal Ceyhan’nın babası Halim Ceylan ise, "Hamdolsun kızım bize bu gururu yaşattı. Hocalarıma ve eşime şükranlarımı sunarım. Darısı diğer yavrularımıza" dedi.

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