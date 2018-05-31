Bursa'dan Kars'a kitap kardeşliği

BURSA'da bulunan ve Güney Marmara'nın enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan enerji şirketinin kampanyasıyla toplanan 1000 kitap, Kars'ın Susuz ilçesi İncesu köyündeki 75'inci Yıl İMKB Yatılı Bölge Okulu'na gönderildi.

Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) köy okullarındaki çocukların geleceğe umutlu bakmaları amacıyla hayata geçirdiği, 'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' projesinde bu kez de Kars'a el uzattı. İstihdama katkı sağlamak amacıyla Kars'ta çağrı merkezi de açan UEDAŞ'ın sosyal medyadan başlattığı kampanyada, 1000 kitap toplandı. Kitaplar, Kars'ın Susuz ilçesi İncesu köyünde bulunan 75'inci Yıl İMKB Yatılı Bölge Okulu'na gönderildi. Bursa'dan öğrenciler için gönderilen kitaplar UEDAŞ'ın çağrı merkezi yetkililerince okula gidilerek teslim edildi. Öğretmen ve öğrenciler, açtıkları kolilerden çıkan kitapları görünce çok sevindi ve yetkililere teşekkür etti.

UEDAŞ'ın 2014 yılında başlayan 'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' projesi kapsamında, bugüne kadar 13 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplamda 30 binin üzerinde kitap çeşitli okullardaki kütüphanelerde öğrencilerle buluştu.



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