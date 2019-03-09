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Bursa'da 20 şehirden öğrenciler robotlarıyla yarışıyor

Serkan AKKUŞ/BURSA, ()- BURSA’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'ROBOLUTION19' festivali başladı. İki gün sürecek festivalde 20 ayrı şehirden gelen öğrenciler, yaptıkları robotlarla yarışacak. Nilüfer İlçesindeki Özel Kültür Okulları...

Bursa'da 20 şehirden öğrenciler robotlarıyla yarışıyor

Serkan AKKUŞ/BURSA, ()- BURSA’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'ROBOLUTION19' festivali başladı. İki gün sürecek festivalde 20 ayrı şehirden gelen öğrenciler, yaptıkları robotlarla yarışacak.
Nilüfer İlçesindeki Özel Kültür Okulları tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale katılan 20 şehirden çok sayıda öğrenci, elektronik, mekanik, robotik kodlama ve yazılım geliştirme konularındaki bilgi ve becerileriyle ter dökecek. Çizgi izleyen, mini sumo, hızlı çizgi izleyen ve arazi robot tasarımlarıyla farklı kategoride yarışmaya katılan öğrenciler, birinci olmak için kıyasıya yarışacak.
Yarışmaya 500'den faza robotun katıldığını belirten okul müdürü Tuncay Tunca, "Buradaki yarışma, ödüllü bir yarışma. Arkadaşların buradan aldıkları ödülle de ileriye dönük yaptıkları çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin burada yaptıkları robotların, ilerleyen dönemlerde tıp, otomotiv, bilişim sektörlerinde büyük buluşlara imza atacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılların mühendislerine, yazılımcılarına en azından bir ilham vermek adına bu yarışmanın etkili olacağını düşünüyorum" dedi.
'BU İŞİ MESLEK OLARAK DÜŞÜNÜYORUM'
Geçen yıl robot yarışmasında birinci olup, burs kazanan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Selami Furkan Kurtoğlu, "Bu yıl etkinlikte arazi aracı ile yer alıyoruz. Daha önce de çeşitli yarışmalara katıldık ve onlardan ödül aldım. Bu işi meslek olarak yapmayı da düşünüyorum. Geçen yıl Okan Üniversitesi'nin yarışmasında derece aldık. Oradan bize tam burslu eğitim verdiler, ödül olarak" diye konuştu.
Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Hümeyra Yılmaz ise kodlarını kendilerinin yazdığı, çizgi izleyen robot tasarladıklarını, ilk kez bir yarışmada yer aldıklarını belirtti. Yarın sona erecek yarışmada kategorilerinde ilk 3'e girenlere toplam 26 bin lira ödül dağılacak.

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