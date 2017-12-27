Burhaniye’de gençlere ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, liseden mezun olan gençler için Halk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen üniversitelere hazırlık kursları büyük ilgi görüyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında düzenlenen kurslarda, 8 öğretmen 72 üniversite öğrencisi adayına ücretsiz ders veriyor.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, geçen yıl başlattığı üniversiteye hazırlık kurlarına katılan öğrencilerin yüzde 90’ının çeşitli üniversitelere yerleşmesi, buraya olan ilgiyi artırdı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık için sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında haftanın 7 günü derslere katılan gençler, üniversite için iddialı olduklarını anlatırken, kendilerine bu olanağı sağlayan yetkililere de teşekkür etti.

Levent Aktaş, "Öğretmenlerimiz ile birlikte güzel bir şekilde derslerimizi işliyoruz. Gayet de başarılı geçtiğini düşünüyorum. Hedeflediğimiz üniversitelere ve bölümlere ulaşabilmek için gayret ediyoruz" dedi.

Rüveyda Aslan da "Biz geçen yılkı mezunlar olarak Burhaniye’de gidebileceğimiz dershane yok. Halk Eğitim Merkezi bize bu imkanı sundu. Biz de öğretmenlerimiz eşliğinde bilgilerimizi tazeliyoruz. Test çözüyoruz, denemeler yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımız gibi biz de iddialıyız" diye konuştu.

Geçen yıl ki sınavda iyi puan aldığını belirten Mehmet Ali Aksoy ise "Beni tatmin etmediği için bu sene daha iyi çalışmaya gayret ediyorum. Daha iyi puan almak istiyorum. Hedefime ulaşmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada testler çözüyoruz, öğretmenlerimiz bize en güzel şekilde ders anlatıyor" dedi.

Öğrencilerin gayretinden memnu olduğunu anlatan kursun edebiyat öğretmeni Ahmet Altınsoy da dershanelerin kapanmasından sonra özellikle mezun öğrencilerin üniversiteye hazırlanabilecekleri yeterlilikte ortamlar kalmadığını belirterek, şöyle dedi:

"İşte bu noktada, Halk Eğitim Merkezleri gerçekten öğrencilere büyük imkanlar sunuyor. Öğretmenler özveriyle çalışıyorlar. Öğrenciler, gerçekten çok farklı okullardan çok farklı eğitim seviyesinden gelse de burada aynı çatı altında toplandılar. Üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Bizler öğrencilerin bu ilgisinden memnunuz. Eğitim sisteminin zafiyetinden ötürü bir takım sıkıntılar yaşamış olan gençlerimizin burada eşit şartlar altında eğitimden yararlanır olduğunu görmekten mutluyuz. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Geçen sene kurslara katılan öğrencilerin yüzde 90’nından fazlasını üniversitelere yerleştirdik. Buda bizim için gurur kaynağımız oldu."

Halk Eğitim Merkezi’nce düzenlenen üniversite sınavlarına hazırlık kursunun Haziran ayına kadar devam edeceği açıklandı.



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