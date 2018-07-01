Burak Kılanç'tan AYT değerlendirmesi

İSTANBUL, () - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün yapıldı. Sınavı değerlendirip bundan sonra ne olacağı noktasında bilgi veren İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, sözele dayalı ve uzun matematik sorularının TYT ve AYT’de öğrencileri zorladığını söyledi. Tarih sorularının ise bilgiye dayalı ve ayırt edici olduğunu belirtti.

Geçen yıla kıyasla bu yıl tercih yapacak öğrenci sayısının daha fazla olacağına dikkat çeken Kılanç, "Bu yıl barajı aşan ve tercih yapma hakkı kazanan aday sayıları yeterli olacaktır.Üniversitelerdeki kontenjanların doluluk ve boş kalma oranlarıyla ilgili de kötümser bir tablo kafamda oluşmuyor. Aileler ve adaylar rahat olsun. Çünkü bu ülke kurumlar, uzmanlar açısından zengin bir altyapıya sahip. Adaylar için mutlaka yol gösterici referans çalışmalar yapılacak ve yayınlanacaktır" dedi.

"YÖK VE ÖSYM ŞU ANA KADAR İYİ BİR SINAV VERDİ"

AYT'de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten sorumlu tutuldu. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Türkiye'nin önemli bir yükseköğretime geçiş sistem değişikliği yaşadığını belirten Kılanç, "2010-2017 yılları arasında geçerli olan YGS-LYS'den YKS sistemine geçtik. Gözüken o ki YÖK ve ÖSYM şu ana kadar iyi bir sınav verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan dün TYT ve bugün AYT oturumları yapıldı" diye konuştu.

"SÖZELE DAYALI VE UZUN MATEMATİK SORULARI ÖĞRENCİLERİ ZORLADI"

Dün yapılan TYT sınavında Türkçe ve Matematik sorularının daha ayırt edici özellikte olduğuna dikkat çeken Kılanç, "Matematik testinde sorunların sözel,uzun ve metne dayalı olması adayları özellikle zaman açısından zorlamıştı. Türkçe testinde de uzun ve kafa karıştıracak seçeneklerin olduğu sorular vardı. Bugün ki AYT'de ise yine Matematik testinin ayırt edici ve zor olduğuyla ilgili tespit var. Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testinin de geçen yıl ki sınava benzer olduğu gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"TARİH BİLGİYE DAYALI VE AYIRT EDİCİYDİ"

TYT ve AYT'nin büyük bir sıkıntı olmadan adayları ayrıştıracak şekilde yapıldığını söyleyen Kılanç, "LYS 4'e denk gelen Sosyal Bilimler 2 testindeki tarih sorularının da biraz fazla bilgiye dayalı ve ayırt edici olduğuyla ilgili tespit var. Şu anda gerek TYT gerekse AYT testleri tercih döneminde çok da büyük sıkıntı olmadan, adayları ayrıştıracak şekilde ölçme değerlendirme performansı ortaya koydu" dedi.

"NETLER ŞU ANDA ÇOK BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Adaylara ÖSYM'nin web sitesinde yayınlanan sorular bakmaları tavsiyesinde bulunan Kılanç, "Netlerini hesap edip, performanslarını görsünler. Ancak netler şu anda çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü Türkiye'deki ortalamaların ne olduğunu ve sıralamanın nasıl oluşacağını bilmiyoruz. 31 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında herkes puanlarını ve başarı sıralamalarını da görmüş olacak" diye konuştu.

"GEÇEN YILA GÖRE BU YIL DAHA FAZLA ADAY TERCİH YAPACAK"

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda barajı aşan ve tercih yapma hakkı kazanan aday sayılarının yeterli olacağını aktaran Kılanç, "Ben bu yıl tercih kullanan aday sayısının, geçen yıla kıyasla daha yüksek olacağını düşünüyorum. Üniversitelerdeki kontenjanların doluluk ve boş kalma oranlarıyla ilgili de kötümser bir tablo kafamda oluşmuyor" ifadelerini kullandı.

Tercih döneminin en az sınavlar kadar önemli olduğuna dikkat çeken Kılanç, adayların biraz tatil yaptıktan sonra ziyaret edecekleri üniversiteleri listelemeleri gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Adayların biraz dinlendikten sonra yavaş yavaş o tercih döneminde hangi üniversiteleri ziyaret edeceklerini takvimlemeleri gerekiyor. Tercih kılavuzu önümüzdeki 8-10 gün içerisinde yayınlanacak. İşte o zamanda bu yıl Türkiye'de kaç önlisans kaç lisans programı var onları görmüş olacağız. Tercih dönemi en az sınavlar kadar önemli, bu dönemim sağlıklı geçebilmesi için hangi bölüme gideceğine adayın kendisinin karar vermesi gerekiyor. Bu süreçte ailelerin çocuklarına çok dikte edici ve yönlendirici şekilde değil de sevgi ve destek göstererek yaklaşmalarında fayda var."

"AİLELER VE ADAYLAR RAHAT OLSUN"

Eğitim alanında Türkiye'nin kurum ve uzmanlar açısında zengin bir alt yapıya sahip olduğunu söyleyen Kılanç, "Bu sene sistem değişikliği puan türü değişikliğini de beraberinde getirdi. Geçen yıl 18 puan türü varken bu sene sadece 5 puan türü var. Tercih döneminde adayın elde etmiş olduğu başarı sıralamasında hedeflediği bölümlerin taban başarısı sırasıyla kıyaslayabileceği bir ortak platform kalmadı. Dönüşüm tablolarına ihtiyaç olduğu hep söyleniyor. Bu konuda aileler ve adaylar rahat olsun. Çünkü bu ülke gerek YÖK ve ÖSYM gerekse bu işe kafa yoran diğer kurumlar, uzmanlar açısından zengin bir altyapıya sahip. Öyle olunca adaylar için mutlaka yol gösterici referans çalışmalar yapılacak ve yayınlanacaktır" dedi.

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