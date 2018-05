Bu okuldaki tüm öğrenciler örnek davranış sergiliyor

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu'nda başlatılan, 'Sergile güzel davranış, güzellikler ile tanış' projesi ile 280 öğrenci okulda ve günlük hayatta örnek davranışlarda bulunuyor. Proje uygulamasından sonra okulda en küçük bir disiplin olayının bile meydana gelmediği belirtildi.

Proje ile derslerinde başarılı olan, okul içinde ve dışında örnek davranışlarda bulunan 5 öğrenci, her salı günü okul yönetimi ve öğretmenler tarafından tespit edilrek, yemeğe götürülüyor, atlama kuleleri, Palandöken gezisi düzenlenip çeşitli hediyeler veriliyor. Bazı haftalar ise sponsorların desteği ile uçakla İstanbul'a götürülen öğrenciler, boğaz gezisine veya tuttukları takımların statlarındaki maçlarına götürülüyor. Okul Müdürü Osman Nuri Eryiğit, proje sayesinde okuldaki öğrencilerde büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Tüm öğrencilerinin okul içinde, evinde ve sokakta örnek davranışlar sergilediğini ifade eden Eryiğit şöyle konuştu:

"Proje, öğrencilerin daha güzel davranışlar sergilemesi, onları iyiye, güzele, değerler eğitimine yönlerdirme açısından öğretmenimiz Hasan Çağıl'ın teklifi üzerine 'Sergile güzel davranışı, Erzurum'un güzelliklerini paylaş' projesini başlattık. Prof, öğrencilerimiz arasında büyük bir yankı oluşturdu. Öğretmenlerimizin gözüne giremebilmek için olduğundan daha fazla güzellikler sergilemeye başladılar. Bu konuda birbirleriyle yarışır oldular. Kısa sürede büyük bir farkındalık oluştu. Okulumuzda disiplin yönünden olumlu etkisi oldu. En küçük bir saygısızlık bile yaşanmıyor. Her salı günü seçilen 5 öğrenci, öğretmenler tarafından götürüldüğü lokantada yemek yedikten sonra şehrin tarihi ve turistik yerlerine götürülüyor. Böyle öğrencilerimiz şehrimizi de yakından tanımış oluyor. Bazı zamanlar yine sponsorlar eşliğinde öğrencileri uçakla il dışına götürüyoruz. Birinci dönemin ortalarında başlattığımız ve sene sonuna kadar devam edecek olan projede bugüne kadar 67 öğrenci ödül kazandı. Proje sayesinde velilerde çocukların evdeki davranışlarında büyük bir değişim yaşandığını söylüyor."

Eğitime gösterdiği başarı ile projeden yararlandığını söyleyen Esanur Yakut ise, "Hayatımda ilk kez uçağa bindim ve ilk kez İstanbul'u gördüm. 23 Nisan'da gittiğimde İstanbul'da çok eğlendim. Okulda arkadaşlarımızla adeta iyilik yapmak, örnek davranış sergilemek ve iyi bir not almak için çok ders çalışıyoruz. Bu da bizi başarıya taşıyor" diye konuştu. Bu arada öğrencilerin okluda, sokakta ve evinde gösterdikleri örnek davranışları arasında, ev annesine yardım etmesi, okulda öğretmen ve öğrencilere saygılı olmak, sokakta yaşlılara yardım etmek, çevreyi temiz tutmak gibi davranışlar olduğu belirtildi.



