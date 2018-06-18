Bu kampta yüzme de var kodlama da

İSTANBUL, () - YAZ tatilinin başlamasıyla çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler tasarlandı. Kidzmondo’nun yaz kampında bu sene, yeni nesil öğrenme modeli STEAM ile birbirinden farklı etkinlikler, kodlama ile robot tasarımı, Youtuberlık eğitimi, açık hava kampı, sahne sanatları gibi aktiviteler yer alıyor. Kamp, 18 Haziran’da başlıyor.

Çocuklar için yaz kampı yaratan Kidzmondo’da çocuklar Uzmanlar Yaz Kampı, Açık Hava Yaz Kampı ve TeknoPark Yaz Kampı olmak üzere 3 farklı alanda geleceğin mesleklerini ve neler yapabileceklerini eğlenerek öğrenebilecek. Bir haftalık veya tüm yaz boyunca kayıt yaptırılabilen kamp , Pazar günleri hariç haftanın her günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kayıt yaptıran çocuklar kamp etkinlikleri dışında Kidzmondo’daki diğer aktivitelerden de faydalanma şansına sahip olacak. 5 – 12 yaş aralığındaki çocuklar için olan bu kamp, bugün başladı ve 15 Eylül’e kadar devam edecek.

YOUTUBER OLMAK İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR

Kidzmondo Uzmanlar Yaz Kampı’nda çocuklar eğitmenler eşliğinde Kavra-Keşfet-Kurgula STEAM ile 3K, Medya, Sahne Sanatları ve Minik Sanatçılar olmak üzere 4 farklı uzmanlık alanında merak ettikleri meslekleri deneyimleyebilecek.

Bu yıl ilk defa kamp programına dahil olan ve 21. yüzyılın öğrenme modeli olarak öne çıkan STEAM, çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki materyallerle çözüm üretmelerini sağlıyor. KidzMondo’da ‘Kavra-Keşfet-Kurgula: STEAM ile 3K’ programına katılan kampçılar uzay mühendisliğinden insan ve çevreye, mesleklerden canlılara birçok alanda fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerinin yöntemlerini kullanarak birbirinden farklı deneyler ve aktiviteler yapabilecek.

Bu kampta medya başlığı altında Youtuber’lık eğitimi de yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre yeni neslin, şu anki meslekler yerine YouTuber ya da Influencer olmayı tercih ettiği biliniyor. Çocuklar bu programda içerik üretme, kısa film, vlogger ve YouTuber gibi birçok yeni medya alanında eğitim alma şansını yakalayabilecek.

Sahne sanatlarında koreografiden sahne ve dekor tasarımına, dans, ritm-perküsyondan tiyatroya kadar sahne ve gösteri sanatları alanında profesyonel eğitmenlerle çalışarak kendi gösterilerini sahneleyebilecek.

AÇIK HAVADA EĞLENCE FIRSATI

6-12 yaş arasındaki çocukların katılacağı ‘Açık Hava Kampı’, Kidzmondo’nun iş birliği yaptığı Harbiye Hilton İstanbul Bosphorus bünyesinde gerçekleşecek. Çocuklar botanik atölyesinde fidan ekimi, doğa keşfi ve ağaç tanıma gibi etkinliklere katılabilecek. Ayrıca sanat ve dans atölyeleri olacak. Geri dönüşüm atölyesi, uçurtma yapımı, facemask, bitkilerle resim atölyesi, baskı ve kabartma atölyesi gibi birbirinden farklı sanat etkinliklerin yanı sıra resepsiyonist aktivitesini profesyonel ortamında deneyimleyebilecekler.

Şefler atölyesinde uzman aşçıların eşliğinde birbirinden güzel yiyecekler hazırlayabilecekler. Açık hava aktivitelerinde ise sabah sporu, futbol, yakan top, halat çekme, çuvalla yarış, voleybol, badminton ve yüzme olacak.

KODLAMAYA İLGİSİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

Bilişim Garaj Akademisi işbirliği ile hayata geçirilen Kidzmondo Teknopark’ta çocuklar, geleceğin dili olan kodlama, robot tasarımı ve 3 boyutlu tasarım öğrenebilecek. 5-6 yaş, 7-9 yaş ve 10-12 yaş olarak 3 farklı grupta verilen eğitimlerle çocuklar, tasarım becerilerini geliştirerek yazılımlarını ve icatlarını üretebilecek.

Kodlama programı ile minik kampçılar bilgisayarda çalışan her türlü yazılım programının nasıl geliştirildiğini kavrarken, robot tasarım ile kablo, sensör gibi çeşitli ekipmanları bir araya getirecek ve robotun temel tasarım ilkelerini öğrenebilecek. Mobil kodlama ile akıllı cep telefonu ve tabletler için aplikasyon tasarlayıp geliştirebilecek. 3 boyutlu yazıcılar ile kendi 3 boyutlu tasarım kodlamalarını somut birer objeye dönüştürebilecekler.

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