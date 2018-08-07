Bu grafikler üniversite tercihi yaparken işinizi kolaylaştırabilir

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak adaylara bu süreçte kolaylık sağlamak isteyen İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ise 2017 yılının başarı sıralamalarını dikkate alarak her bölüm için ayrı ayrı grafikler oluşturdu. Öğrenciler bu grafiklere göre kendi başarı sıralamalarını geçen yılın sıralamasına dönüştürebilecek ve tercihlerini daha kolay yapabilecek.

Hazırlanan grafikler ve tercih dönemini doğru yönetmenin yolları ile ilgili detaylı bilgi veren İstinye Üniversitesi (İSÜ) Genel Sekreteri Burak Kılanç, "Bu sene YÖK'ün 5 Haziran'da aldığı kararla puan hesaplama sisteminde bir değişiklik yapıldı. Bu sebeple de tercih yapılabilecek aday havuzlarında bir şişme yaşandı. Yaşanan bu şişme, adayların kendi başarı sıralamalarını geçen seneyle kıyaslarken daha büyük belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu şişme sebebiyle YÖK de geçen hafta aldığı kararla barajları esnetti ve geriye çekti. Mühendislikte ve öğretmenliklerdeki 240 bin olan baraj 300 bine, 150 bin olan hukuk barajı 190 bine, 200 bin olan mimarlık barajı 250 bine, 40 bin olan tıp barajı ise 50 bine çekildi" diye konuştu.

"BAŞARI SIRANIZI GEÇEN YILIN SIRALAMASINA DÖNÜŞTÜRÜN"

Adayların tercih yaparken hedefledikleri bölümlerin taban sıralamasına YÖK Atlas üzerinden ulaşabileceğini hatırlatan Kılanç, "İstenen bölüme geçen yıl en son kaçıncı kişi girmiş görebiliyorlar. Ama ellerinde puan ve sıralama 2018'e ait. Bunu geçen yıla dönüştürmeleri gerekiyor. Biz de İSÜ Teknoloji Transfer Ofisi olarak bir takım grafikler hazırladık. Bu grafikler sayesinde adaylar başarı sıralamalarını geçen yılın sıralamalarına dönüştürebilecek ve tercih yaparken kolaylık yaşayacak" dedi.

"TERCİH ARALIĞINIZI GENİŞ TUTUN"

Geçen sene daha fazla olan puan türlerinin çoğunun şu anda bir potada eritildiğini dile getiren Kılanç, "Bu da akıllardaki başla bir soru işareti. Adaylar ve rehberler bu durumun getirdiği bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Biz bunun için de bir çalışma yaptık. Buna göre ön sıralardaki belirsizlik veya sapma artı eksi yüzde 15-20'ler civarında olabilecekken daha geri başarı sıralarına gittiğimizde belirsizlik yüzde 5 civarlarında. Onun için adaylar ilk olarak başarı sırasını 2017'ye çevirmeli daha sonra ise geniş aralıkta tercih yapmalı. Dönüştürülen başarı sıralamasından yüzde 30 yukarı, yüzde 70-80 aşağı inilebilir. Geniş bir aralıkta tercih yapıldığında ise bu puanların aynı potada erimesiyle ortaya çıkan belirsizlik tolere edilmiş olur" diye konuştu.

"BAKKAL HESABI İLE TERCİH YAPMAYIN"

Tercih döneminde en çok yapılan yanlışlardan birinin de "pembe gözlük takmak" olduğunu ifade eden Kılanç, "Bilimsel derinliği olmayan 'kat sayınızı, puanınızı şuna bölün, başarı sıranızı şunla çarpın' gibi bir takım bakkal hesabı formüller özellikle iyimserse adaylar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır ama sonu hüsrandır. Onun için adaylar güvendikleri, bilimsel derinliği olan çalışmalara göre ve işini iyi bilen rehber uzmanların denetiminde tercihlerini yapsınlar" dedi.

Adaylar, üniversitenin internet sitesini ziyaret ederek grafiklerden faydalanabiliyor.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)