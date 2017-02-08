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Bu check-up çocuğunuzun eğitimi için

İSTANBUL-, Çocuğunuzu yeterince tanıyor musunuz? Evet soru bu. Bir çok velinin ‘’Tabii ki tanıyorum ‘’ diye yanıtladığı bu sorunun cevabı aslında çocuklarımızın eğitim ve kariyer planlamasında çok önemli bir yer...

Bu check-up çocuğunuzun eğitimi için

İSTANBUL-, Çocuğunuzu yeterince tanıyor musunuz? Evet soru bu. Bir çok velinin ‘’Tabii ki tanıyorum ‘’ diye yanıtladığı bu sorunun cevabı aslında çocuklarımızın eğitim ve kariyer planlamasında çok önemli bir yer tutuyor.

Çocuğunuzu tanımak demek onun fiziksel özellikleri veya zevklerini bilmek değil. Bilinmesi gerekenler yeterlilik, tutum , davranış , yetenek ve beklentileri. Çocuğunuzun zihin ve öğrenme haritasını çıkaran Eğitim Check-Up bu konuda veliler için gerçek bir kurtarıcı.

Psikolojik Danışman Namık Duran bir yıllık bir çalışmanın ürünü sonrasında ortaya çıkardığı Eğitim Check –Up® okul çağındaki çocuklara uygulanan bir program. Program; içinde testlerden ve envanterlerden oluşan bir yapıda. Psikolojik Danışman ve Psikologlar tarafından geliştirilmiş. Psikolojik Danışman Namık Duran bir yıllık bir çalışmanın ürünü diye anlatıyor ve ekliyor ‘Eğitim Check - Up® öğrenciler için bir kılavuz’ Öğrencilerin zeka, dikkat, algı, yetenek, ders tutum ölçekleri, başarısızlık nedenleri, sınav kaygısı yaşayıp yaşamadıkları, alan yetenekleri, zeka tipi, öğrenme stili gibi alanlarda ki durumlarını tespit etmeye yarayan ve doğru yönlendirilmelerini hedef almış bir program.

Eğitim Check –Up® aslında ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin bireysel farkları görmezden gelen bir yapı içinde olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu durumu bir nebze de olsa gidermeyi amaç ediniyor.

Eğitim Check –Up® İlkokul 3.sınıftan, Lise 10. Sınıfa kadar öğrencilere uygulanıyor.

Eğitim Check – Up® uygulama süresi 3 gün. Günlük ortalama 60 ila 90 dk arası sürüyor.Bu üç günden sonra 2 gün içinde de raporlama aşaması var. Sonuç mu? Çocuğunuzu bu kadar kısa sürede size anlatmalarına çok ama çok şaşıracaksınız.

 

 

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