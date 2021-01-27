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Boyner’den Sömestr Tatili İçin Çocuklara 5 Etkinlik Önerisi 

Müşterilerinin hayatının her anına eşlik eden ve onlara değer katmak için yenilikçi projeler geliştiren Boyner, sömestr tatiline giren çocukları da unutmuyor ve onlara anne-babalarıyla birlikte yapabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlik önerileri sunuyor. 

EĞİTİM 27.01.2021, 22:08 Murat Aydın
Boyner’den Sömestr Tatili İçin Çocuklara 5 Etkinlik Önerisi 

Müşterilerinin hayatının her anına eşlik eden ve onlara değer katmak için yenilikçi projeler geliştiren Boyner, sömestr tatiline giren çocukları da unutmuyor ve onlara anne-babalarıyla birlikte yapabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlik önerileri sunuyor. 

Yılın çocuklar için bu en heyecanlı zamanında onların aileleriyle geçirdiği zamanı hem keyifli hem de verimli ve öğretici kılmak istediklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık Kadın Giyim & Çocuk Kategorileri Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Güler Barlık, “İçinden geçtiğimiz bu sıra dışı günlerde çocuklarımızı  ve ebeveynleri sömestr tatilinde de yalnız bırakmıyor, oyun hamurundan yapboza, legolardan  kutu oyun seçeneklerine varan, onlara eğlenirken yeni beceriler kazandıran birçok alternatifi bir araya getiriyor, çocuklarımızın hem kendi başlarına hem de aileleriyle iyi zaman geçirmelerini istiyoruz.” dedi. 

İşte Boyner’den çocuklar için sömestr tatiline renk katarken onların kişisel gelişimlerini de besleyecek beş öneri:

Çocukların eğlenirken zihinsel becerilerini güçlendirebilecekleri ve odaklanmalarını  artıracak yapbozlar en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Üstelik, 24 parçadan 3000 parçaya uzanan farklı seviyeleri olan yapbozlar her yaş grubuna hitap ediyor. Ayrıca Bil Bakalım Kim Var kutu oyunu çocukların odaklanmasını sağlarken hafıza gelişimine de destek olacak. 

Çocukların el becerilerini ve hayal gücünü geliştirmek için oyun hamurları imdada yetişiyor. Oyun hamurları, çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirmesine katkı sağlarken iç dünyasını dışa vurmasına da yardımcı oluyor. 

Analitik düşünme becerisi kazandırmak için legolar iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Farklı zorluk dereceleri ile farklı yaş gruplarına uygun lego çeşitleri motivasyon, konsantrasyon, sabır, analitik düşünme gibi becerileri geliştiriyor.

Stratejik karar verme ve matematiksel düşünmeyi geliştirmek için sadece çocuklara değil her yaştan oyunsevere hitap eden Monopoly gibi kutu oyunları iyi bir seçenek. Kutu oyunları çocukların matematik, analiz ve stratejik karar alma gibi yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. 

Genel bilgi ve kelime dağarcığını artırmak için eğlenirken öğreten Tabu, Scrabble, Bil Bakalım Kim gibi kutu oyunları ile ailece keyifli zaman geçirirken onların gelişimine de katkı sunabilirsiniz. 

Boyner, çocuklarıyla sömestr tatilinin tadını doyasıya çıkarırken onların gelişimini de yakından takip etmek isteyen aileler için yapbozdan lego ve kutu oyunlarına birçok eğlenceli ve öğretici seçeneği Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de bir arada sunuyor. 

#etkinlik #boyner sömestritatili
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