Bosch’tan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine elektrikli mobilite eğitimi

Elektrikli otomobil pazarı Türkiye’de de büyürken, Bosch ve Yıldız Teknik Üniversitesi sanayide bu alanda ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesini sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz olan

‘Bosch Elektrikli Mobilite Eğitim Programı’ ile geleceğin mühendislerinin, elektrikli araçlar dünyasına dair bilgiler edinmesi ve kariyer planlarına destek olunması amaçlanıyor.

Bosch Türkiye, geleceğin insan kaynağının yetiştirilmesine destek vermek amacıyla üniversiteler düzeyinde gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığıyla ‘Bosch Elektrikli Mobilite Eğitim Programı’nı hayata geçiren şirket, bu alandaki bilgi birikimini geleceğin mühendislerine aktarmayı amaçlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz olan 9 haftalık program yıl sonunda tamamlanacak. Öğrenciler programda, Hibrit Araç Teknolojisi ve Sistemleri, Elektrikli Araç Kalibrasyonu, Elektrik Motorları ve Kompakt Sürüş Modülü (eAxle), Elektrik Sürücüleri ve Güç Elektroniği ve Elektrikli Araçlarda Fonksiyonel Güvenlik gibi başlıklar altında Bosch Türkiye Kalibrasyon Ekibi’nden bilgi alacak ve ekibin tecrübelerinden yararlanacak. Programın sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile Bosch Türkiye Kalibrasyon Ekibi’nin belirlediği değerlendirme yöntemiyle sınav yapılacak ve başarılı öğrencilere sertifika verilecek.

Bosch, geleceğin mobilitesini şekillendiriyor

Bosch, elektrikli bisikletler, scooterlar, binek otomobiller ve ticari araçlar için elektrikli güç aktarma organı bileşenleri geliştiriyor ve üretiyor. Bosch’un ürünleri dünya çapında bir milyondan fazla araçta bulunuyor. 2022 yılının sonu itibarıyla bu sayının 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Sistem teknik bilgisi, geniş ürün portföyü ve üretimdeki ölçek ekonomisi, Bosch’u dünya genelinde araç üreticilerinin ve mobilite sağlayıcılarının önemli bir iş ortağı haline getiriyor. Şirket, bugüne kadar 50 elektrikli araç platformunda güç aktarım mekanizması projesi yürüttü. Bosch ayrıca dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarı olan Çin'de pazar lideri konumunda bulunuyor.

Elektromobilite konusundaki deneyimini gençlerle paylaşıyor

Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, şirket olarak mobilite alanında büyük deneyime sahip olduklarını ve bu birikimi geleceğin insan kaynağına aktarmayı çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Mobilite, en büyük iş kolumuz. Bu alanda uzun yıllara dayanan deneyim ve birikime sahibiz. Her yıl önemli düzeyde yatırım yapmaya devam ettiğimiz elektromobilitenin tüm temel taşlarını portföyümüzde barındırıyoruz. Türkiye’de de elektrikli araç pazarının giderek büyümesi nedeniyle bu birikimimizi, elektrikli araçlar konusunda çalışmak isteyecek genç mühendis arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz.” Bosch, Üniversite-Sanayi iş birliğine dayanan bu programla Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli araçlar ve teknolojileri hakkında donanımlı olarak mezun olmalarına destek olacak. Şirket deneyimli mühendisleriyle, öğrencilerin kafasındaki sektörel veya teknik olmak üzere soru işaretlerini gidermeyi, elektrikli mobilite ve teknolojileri alanında çalışma isteklerinin vemotivasyonlarının artmasına da katkıda bulunmayı istiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya da dünyada yaşanan değişime ayak uydurmanın öneminden bahsederek, “Bilgiye sahip olan geleceğe yön verecek ve lider konumunda olacak” dedi. Katma değerli üretim için eğitim, kaliteli iş gücü ve teknolojinin en önemli unsurlar olduğunu belirten Prof. Dr. Tuzkaya, Bosch Türkiye’ye okullara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.