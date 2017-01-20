Bolu'da öğrencilerin karne sevinci

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, 2016- 2017 eğitim- öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne alan öğrenciler tatile çıkmanın sevincini yaşadı.

Kürkçüler Mahallesi'nde bulunan Mevlana İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine Vali Aydın Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz de katıldı. Vali Baruş, okulun salonunda öğrencilerin hazırladıkları programı izledi. Öğrenciler tarafından sergilenen müzik gösterisi beğeniyle izlendi. Vali Baruş ve beraberindekiler gösterinin ardından sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Baruş, tek tek karnelerini dağıttığı öğrencilerle sohbet etti.

Tatile girmenin sevincini yaşayan öğrenciler karnelerini merakla inceledi. Öğrenci velileri de sınıflarda çocuklarının yanlarına oturarak sevinçlerini paylaştı.



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