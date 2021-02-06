banner314

banner325

Son Dakika
banner348

Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a tartışılacak mektup: Siz padişah değilsiniz!

Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a açık mektup: 'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'. Boğaziçili öğrenciler, Erdoğan'ın "Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler" çıkışının ardından Twitter üzerinden açık mektup paylaştı.

EĞİTİM 06.02.2021, 11:54 Murat Aydın
Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a tartışılacak mektup: Siz padişah değilsiniz!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine Rektör olarak atanmasının ardından başlattıkları direniş, tüm baskı, şiddet ve hedef göstermelere rağmen devam ediyor. 

Öğrenciler, AKP'nin başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin" çıkışının ardından Boğaziçi Dayanışması'nın sosyal medya hesabından açık mektup paylaştı.

"Günlerdir bizleri aracı kanallarla hedef gösteren 12. Cumhurbaşkanına Açık Mektubumuzdur" notuyla paylaşılan mektupta "Siz İstifa edecek olsanız, Hrant Dink katledildiğinde istifa ederdiniz! Soma'da 301 madenci katledildiğinde istifa ederdiniz! Roboski'de 34 Kürt öldürüldüğünde istifa ederdiniz! Çorlu'daki tren kazasından sonra istifa ederdiniz! Başta KHK'llIar olmak üzere, işsiz bıraktığınız ya da iş bulamayan binlerce yurttaşın geçim derdini görüp istifa ederdiniz!" denildi. 

Öğrencilerin mektubunun tamamı şu şekilde:

"Daha önce Melih Bulu'ya "Bir Provakatör Üstünde Şiir Denemeleri" şiiriyle yanıt vermiştik. Konunun asıl sorumlusunun siz olduğunuzu anlayıp yanıt vermeniz sevindirici.
Bugüne kadar bizimle TÜRGEV aracılığıyla el altından görüşmeler talep ettiniz. Şimdi de bizimle basın aracılığıyla tartışmaya çalışıyorsunuz. Biz aracıları sevmiyoruz, doğrudan ve herkese açık bir şekilde konuşmayı tercih ediyoruz. Umarız siz de böyle devam edersiniz.

Önce size eylemlerimizin nedenini ve taleplerimizi hatırlatalım:

Üniversitemize öğrencileri ve öğretim üyelerini hiçe sayarak bir kayyum atadınız. Yaptığınız yasal mı? Evet her fırsatta tekrar ettiğiniz gibi yasal ama meşru değil. Bu atama, toplumda içinde zerre kadar adalet kırıntısı taşıyanı isyan ettirecek bir atama!

Üstüne üstlük, bir Cuma günü bir gece yarısı kararıyla daha; hocası, öğrencisi, emekçisi tüm kurumu sindirmek adına fakülteler açıyor, dekanlar atıyorsunuz. Üniversitemizi kendi siyasi militanlarınızla doldurma çabanız, İçine düştüğünüz siyasi krizin göstergesidir. Krizinizin mağdur ettikleri günden güne büyüyor!

Biz kendi anayasal haklarımızı toplumun tüm kesimlerinin maruz bırakıldığımız haksızlığın farkına varması için kullanıyoruz.

Taleplerimiz şunlardır:

-Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

-LGBTİ+ arkadaşlarımıza ve diğer hedef gösterilen bütün gruplara yönelik itibarsızlaştırma kampanyaları sona ersin!

-Başta bu gözaltılara, tutuklamalara ve hedef göstermelere sebebiyet veren Melih Bulu olmak üzere bütün kayyumlar istifa etsin!

-Üniversitelerde, üniversitenin bütün bileşenlerinin katıldığı demokratik rektörlük seçimleri yapılsın!

Yürekleri yetiyorsa diye başlayan bir cümle kurmuşsunuz.

Cumhurbaşkanını istifaya çağırmak bir anayasal hak mıdır? EVET!

O halde bir anayasal hakkı kullanmak ne zamandan bir cesaret sorunu oldu?

Bizi size koşulsuz itaat edenlerle karıştırmayın. Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz.

Ama madem yürek demişsiniz kısaca ona da cevap verelim.

Bizim hiçbir dokunulmazlığımız yok! Siz ise 19 senedir bir dokunulmazlık zırhının altında esip gürlüyorsunuz.

İçişleri Bakam dini hassasiyetleri kaşıyan yalanlar söylüyor. Biz kendimize otosansür uygulamayacağımızı söylüyoruz.

LGBTİ+ arkadaşlarımıza sapkın diyorsunuz, biz LGBTİ+ hakları insan haklarıdır diyoruz.

Parti üyeleriniz Soma'da madencileri tekmeliyor, biz İşçilerin yanında eylemli bir şekilde saf tuttuk, tutacağız.

HDP Genel Başkanını hukuksuz bir şekilde hapishanede tutuyorsunuz. Gazetecileri de sendikacıları da... Bizse gerçekleri korkmadan haykıranlarla biriz, beraberiz, tüm kayyumların karşısındayız diyoruz.

Siz Berkin Elvan'ın annesini mitinglerde yuhalatıyorsunuz. Biz Berkin Elvan'ın yanındayız diyoruz.

Siz "Osman Kavala'nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor” diyerek adını bile anmadan Ayşe Buğra'ya sataşıp, hedef gösteriyorsunuz. Bir kadının bahse değer tek özelliğinin onun eşi olduğuna dair cinsiyetçi boş inancı çiğ bir üslupla dile getiriyorsunuz. Biz ise "Ayşe Buğra kıymetli bir hocamız, ve bir bilim insanıdır” diyoruz. "Ona yapılmış bir saldırıyı kendimize sayarız” diyoruz.

(Siz şimdi de bu mektup için suçluyu övmekten, cumhurbaşkanına hakaretten düzinelerce dava açarsınız, biliyoruz ama doğruyu söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz, onu da biliyoruz!)

Kendi atadığınız rektörü okulda tutacak gücünüz olmadığı için, yeni kurulacak fakültelerle, şişirme kadrolarla ayakta tutmaya çalışmak da pek yüreklice bir tutum olmasa gerek. Bu nedenle yürek konusunda söylediklerinizi ciddiye almıyoruz.

Biz farkındayız ki ne Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en önemli kurumu ne de Melih Bulu'nun kayyum olarak başımıza gelmesi Türkiye'nin en önemli sorunudur.

İstifanız talebine gelince, biz sizi bu mesele nedeniyle istifaya çağırmayız.

NİYE Mi?

Siz istifa edecek olsanız, Hrant Dink katledildiğinde istifa ederdiniz!

Soma'da 301 madenci katledildiğinde istifa ederdiniz!

Roboski'de 34 Kürt öldürüldüğünde İstifa ederdiniz!

Çorlu'daki tren kazasından sonra istifa ederdiniz!

Başta KHK'llIar olmak üzere, işsiz bıraktığınız ya da iş bulamayan binlerce yurttaşın geçim derdini görüp istifa ederdiniz!

O zaman halkı yoksulluğa mahkum eden ekonomi politikalarınız içinden çıkılmaz hale gelince damadınızı kurban etmek yerine sorumluluğu üstlenirdiniz.

Örnekler çoğaltılabilir fakat siz hiç istifa etmediniz.

Sizin tabirinizle yürekli olmak yerine safça kandırılan olarak görünmeyi tercih ettiniz.

Şimdi sizi niye istifaya çağıralım?

Biz Melih Bulu o koltukta oturduğu sürece protestomuzu boyutlandırarak sürdüreceğiz.

Bu konuda gerekeni yapıp yapmamak ise sizin bileceğiniz iştir.

Biz demokratik hak ve özgürlükleri gasp edilenlerin yanındayız!

Bu topraklarda ezilenleri meydanlardan, kürsülerden bağırıp tehdit ederek hedef göstererek susturamayacağınızı anlamanız dileğiyle."

#BoğaziçiÜniversitesi #rektör #MelihBulu #direniş #ÖğrenciEylemleri #Erdoğan #TayyipErdoğan #cumhurbaşkanı #mektup #AçıkMektup
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 06 Şubat 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Chelsea 22 36
7. Everton 20 36
8. Tottenham 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir