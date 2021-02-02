Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon; 159 öğrenci gözaltında

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolarda yeni gelişmeler yaşandı. Polis ekipleri bugece saat 21.00 sıralarında, üniversitenin Güney Kampüsü'ne girerek, Rektörlük binasını ablukaya alma girişiminde bulunan öğrencilere gözaltı işlemi uyguladı. Gözaltına alınan öğrenci sayısının 159 olduğu açıklandı.

www.aydinses.com adına Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde olayları takip eden Murat Aydın'ın aldığı bilgiye göre, öğrenciler AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu'nun akşam çıkacağı saatte eylem planladığını ve rektörü rehin almayı düşündüklerini ileri sürüldü.

Üniversitenin kampüsü içindeki Rektörlük binası önünde eyleme başlayan öğrencilere polis müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görülürken, tüm uyarılara rağmen kampüs önünde bekleyen öğrencilere operasyon yapıldı. İşte detaylar:

"DAĞILMALARI UYARISINDA BULUNULDU"

İstanbul Valiliği'nden de olaylara ilişkin açıklama geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ; 159 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamanın devamında 159 kişinin de gözaltında olduğu bilgisine yer verildi:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır."