Boğaziçi Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 200’e girdi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi, US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl 186. sıraya yükseldi. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite oldu.US News & World Report sitesinin her yıl hazırladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması 2020 verileri açıklandı. Geçen yılki sıralamada dünyada 234. sıraya yerleşen ve sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında lider konumda yer alan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 186. sıraya yükseldi. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’den sıralamada ilk 200’e giren tek üniversite olarak Türkiye’nin 'En İyi Küresel Üniversitesi' ünvanına da sahip oldu.30 yıldan bu yana gerçekleşen ve üniversiteleri akademik araştırma performansı, küresel ve bölgesel itibar gibi kriterler üzerinden değerlendiren US World & News Report listesinde bu yıl Türkiye’den 46 üniversite yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise değerlendirmeye 27 Türk üniversitesi alınmıştı.Çin, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 590 üniversite arasında geçen sene 29. sıradayken bu sene 21. sıraya yükselen Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl Fizik alanında dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına 60. sıradan girdi. Boğaziçi Üniversitesi, geçtiğimiz yıl da Fizik alanında dünyanın en iyi 66. üniversitesi olmuştu.