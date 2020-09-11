Biyoterör saldırılarını önleyici strateji eğitimi verilecek

Sağlık, bilim ve güvenlik alanlarındaki kritik sorunlara odaklanan Biyogüvenlik yüksek lisans programı, disiplinlerarası nitelikte eğitim ve araştırma modeli ile bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere akademik kariyer imkanı sunacak. Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanlarının herhangi birinden lisans derecesi alan adaylar, programa başvurabilecek. Biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamalar, program çerçevesindeki dikkat çeken eğitimler arasında yer alıyor.

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü çatısı altında açılan Biyogüvenlik yüksek lisans programı, sağlık, bilim ve güvenlik gibi alanlarda ortaya çıkan kritik sorunları disiplinler arası nitelikte araştırma ve eğitim modeli ile ele almayı hedefliyor.

Biyolojik saldırılara hazır olunacak

Biyogüvenlik yüksek lisans programındaki dersler kapsamında biyogüvenliğin bilimsel temelleri, bu alanda kullanılan ve gelecekte kullanılması muhtemel teknolojiler, biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile ilgili eğitim sunulacak.

Yüksek lisans programı, biyosaldırıların halk sağlığı ve güvenliğinde oluşturduğu riskleri değerlendirecek bilgi ve beceriyi, geniş kitleleri biyolojik saldırılara hazırlayacak, stres ve korkuyla başa çıkmasını sağlayacak stratejiler oluşturmayı kapsayacak.

ALES’ten 55 puan üzeri alınması gerekiyor

Adayların Biyogüvenlik Yüksek Lisans programına başvurabilmeleri için mezuniyet koşulu olarak Fen, Sosyal veya Sağlık Bilimleri alanlarının herhangi birinden lisans derecesi almış olmaları gerekiyor. Bunların dışında kalan alanlardan yapılan başvurular Enstitü Yönetim Kurulu teklifi ve Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilecek. Tezli yüksek lisans başvurularında son beş yıl içinde ALES’ten en az 55 puanın altında olmamak koşulu bulunuyor. İlgili program için senatoca kabul edilmiş olan en düşük ALES puanını ya da bunun Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen eşdeğeri GRE ve GMAT test puanını almış olmak da programı tercih edebilmenin diğer koşulu olarak açıklandı.

Yabancı uyruklu öğrenciler de alınacak

Programa yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden öğrenciler de katılabilecek. Programa katılmak isteyenlerin bu gruptaki öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları koşulu aranıyor. Ayrıca son iki yıl içinde ALES puanı karşılığı olan GRE ya da GMAT puanlarını almış olmaları veya enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan bilim kurulu tarafından yapılacak bilim sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekiyor.

Öğrenim dili Türkçe olacak

Programa kabul edilen öğrencilerin lisans alanlarına bağlı olmak üzere gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde bilimsel hazırlık dersleri verilebilecek. Bilimsel Hazırlık haricinde, birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde, öğrencilerin en az 60 AKTS kredisine tekabül edecek şekilde ders almaları gerekiyor. Ardından 2 yarıyıllık dönem, 60 AKTS değerindeki teze ayrılacak. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanacak. Biyogüvenlik Yüksek Lisans programının öğrenim dili ise Türkçe olacak.

Bilim sınavı 18 ve 25 Eylül tarihlerinde saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere 4 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.