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Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin Kıbrıs Evrakları, KKTC'de

Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin Kıbrıs Evrakları, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanelerinde… 

EĞİTİM 07.02.2021, 14:49 07.02.2021, 14:56 Murat Aydın
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Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin Kıbrıs Evrakları, KKTC'de

Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin Kıbrıs Evrakları, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanelerinde… 

Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin 1878-1975 dönemine ait Kıbrıs belgeleri, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanelerinde araştırmacılara açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneleri’nden Kıbrıs tarihi üzerine çalışan araştırmacılara büyük bir olanak sunuyor. Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin (The National Archives of the United Kingdom) 1878-1975 dönemine ait Kıbrıs evrakları Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneleri’nde araştırmacılara açıldı. 

1878-1975 dönemi Kıbrıs tarihine ışık tutan belgeler arasında Kıbrıs’taki çeşitli kurumların resmi yazışmalarının yanı sıra adada meydana gelen birçok siyasi, sosyal ve ekonomik olayla ilgili bilgiler de bulunuyor. Siyasi belgelerin bir kısmı 1950-75 yılları arasında yapılan toplumlar arası müzakereleri de içeriyor. Belgeler arasında Birleşik Krallık görevlilerinin Kıbrıs’ta çıkan gazeteler ile ilgili tuttukları raporlar, vakıflar ile ilgili çeşitli belgeler, ilgili yıllarda Kıbrıs’ta ön plana çıkan siyasetçilerle ilgili yapılan soruşturmalar da yer alıyor. 

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Kıbrıs evrakları ile Kıbrıs Tarihinin gizli kalmış birçok noktası gün ışığına çıkacak.”

Büyük Kütüphanelerde erişime açılan Kıbrıs evrakları ile Kıbrıs Tarihinin gizli kalmış birçok noktasının gün ışığına çıkarılacağını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Kıbrıs Tarihi ile ilgili çalışan araştırmacılara kaynak sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanelerde erişime açılan belgelerin lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri için de önemli bir kaynak yaratacak derinlikte olduğunu da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Özkul, “Bilgi, bu topraklara sahip çıkarak kökleşebilmemizin en önemli anahtarlarından birdir. Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili her türlü bilginin gün yüzüne çıkmasını sağlamak en büyük önceliklerimizden biridir. Çünkü geçmişini iyi bilen toplumların gelecekleri de aydınlık olur” dedi. 

Prof. Dr. Özkul, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanelerinde erişime açılan belgelere, yakın dönemde yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Böylece Kıbrıs’ın en önemli bilgi kaynağı olan Büyük Kütüphanelerdeki, nadir kitap ve evrak koleksiyonları zenginleşerek büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

#Yakın Doğu Üniversitesi #Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneleri #Birleşik Krallık Milli Arşivinin Kıbrıs Evrakları #Kıbrıseverkalrı
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